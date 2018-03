1 / 12

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ‘एशियन पेंट्स सीजन-2’ के एक एपसोड के जरिए अपने घर से रूबरू करवाया है। गांगुली ने 8 मिनट और 13 सेकेंड्स की इस वीडियो में अपने घर से जुड़ी तमाम यादों को साझा किया है। गांगली कहते हैं कि उनका घर वो जगह है जहां पर आकर उन्हें काफी प्रसन्नता होती है। गांगुली के मुताबिक उनका परिवार इस घर में पिछले 64 साल से रह रहा है जबकि उन्हें यहां रहते हुए 44 साल हुए हैं। गांगुली कहते हैं कि उनका घर उनके लिए बहुत खास है लेकिन उससे भी खास घर में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी खुशियों से इसे घर बनाया है। एक सवाल के जवाब में गांगुली यह भी बताते हैं कि वह सबसे ज्यादा पैसा अपने घर पर ही खर्च करते हैं। इसके साथ ही वह अपने घर को हमेशा साफ-सुथरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं सौरव गांगुली के घर के अंदर की तस्वीरें और जानते हैं उनसे जुड़ी गांगुली की यादें। (All Photos Via Video Still)