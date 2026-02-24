शिखर धवन की शादी की नई तस्वीरें वायरल, पत्नी सोफी शाइन ने शेयर की ‘फेयरीटेल’ वेडिंग की झलक
Shikhar Dhawan’s Wedding Photos: शिखर धवन के तलाक के बाद के मुश्किल दौर में सोफी ने उनका साथ दिया। अब दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया है। फैंस उनकी इस नई शुरुआत को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
February 24, 2026 12:36 IST
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी शाइन की शादी की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ‘गब्बर’ के नाम से मशहूर शिखर धवन ने 21 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में एक निजी समारोह में अपनी पार्टनर सोफी शाइन संग सात फेरे लिए। शादी के बाद अब सोफी ने इंस्टाग्राम पर अपनी ‘फेयरीटेल’ वेडिंग की खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
शादी की नई तस्वीरों में दिखा रॉयल अंदाज सोफी शाइन ने हाल ही में जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वे और शिखर धवन ट्रेडिशनल लुक में बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
पवित्र वैदिक रस्में एक तस्वीर में दोनों वैदिक मंत्रों के बीच हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी गुलाब और बेबी ब्रीथ की वरमाला पहने यह जोड़ी बेहद सादगी और खूबसूरती का संगम लग रही है। एक अन्य कैंडिड फोटो में दोनों पूजा के दौरान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
रॉयल पोर्ट्रेट्स शिखर धवन ने सफेद रंग की कढ़ाईदार शेरवानी पहनी, साथ ही पगड़ी पर पर्ल और एमरल्ड जड़ा सरपेच उनके लुक को शाही बना रहा था। वहीं सोफी शाइन ने शैंपेन-आइवरी शेड का लहंगा पहना, जिसमें 3D फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और पर्ल-ड्रेप्ड बॉडीस खास आकर्षण का केंद्र रहा। उनकी सोलो तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खास ध्यान खींचा।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
एमरल्ड ज्वेलरी की खास झलक कई तस्वीरों में दोनों ने एमरल्ड और डायमंड के लेयर्ड नेकलेस पहने हैं, जो आइवरी आउटफिट के साथ शानदार कंट्रास्ट दे रहे हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
रिसेप्शन और भांगड़ा की मस्ती शिखर धवन ने भी अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ‘Mr. & Mrs. Dhawan.’ एक तस्वीर में दोनों स्टेज पर हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे, तो दूसरी फोटो में वे भांगड़ा करते नजर आए। एक बेहद भावुक पल भी सामने आया, जिसमें शिखर धवन सोफी की मांग में सिंदूर भरते दिखाई दिए।। (Photo Source: @shikhardofficialInstagram)
कौन हैं सोफी शाइन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफी शाइन आयरलैंड की नागरिक हैं और पेशे से प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। उन्होंने Limerick Institute of Technology से ग्रेजुएशन किया है। साथ ही मार्केटिंग और मैनेजमेंट में भी डिग्री हासिल की है।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
उन्होंने Castleroy College से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और अबू धाबी स्थित Northern Trust Corporation में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम कर चुकी हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
सोफी शाइन, शिखर धवन के वेंचर्स में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वह शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं, जो एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है। इसके अलावा वह ‘Da One Sports’ में COO की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
पहली मुलाकात और रिश्ते की शुरुआत रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की पहली मुलाकात दुबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। साल 2024 में जब सोफी को पंजाब किंग्स के मैचों में देखा गया, तभी से दोनों के रिश्ते की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।। (Photo Source: @shikhardofficial/Instagram)
बाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भी वे साथ नजर आए। जून 2025 में सोफी ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप से स्वीकार किया।। (Photo Source: @sophieshine93/Instagram)
मुश्किल दौर में बना मजबूत सहारा शिखर धवन के तलाक के बाद के मुश्किल दौर में सोफी शाइन उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। 40 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर के जीवन के इस नए अध्याय में सोफी ने न सिर्फ निजी जीवन में, बल्कि पेशेवर रूप से भी उनका साथ दिया है।। (Photo Source: @shikhardofficial/Instagram)