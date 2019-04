1 / 5

'गली बॉय' की कामयाबी के बाद रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म '83' की तैयारी में बिजी हैं। फिल्म की कहानी 1983 में वर्ल्ड कप की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं। खास बात यह है कि अपने ही किरदार के लिए कपिल देव खुद रणवीर सिंह को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन दिनों रणवीर की कपिल देव संग तमाम तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। हाल ही में रणवीर सिंह ने कपिल देव संग एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कपिल देव से उनके नटराज शॉट की ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। रणवीर ने पोस्ट शेयर कर इस शॉट के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, Working the NatrajShot with the Man Himself''.. आपको बता दें कि फिलहाल रणवीर सिंह हिमाचल के धर्मशाला में हैं, जहां पर वह कपिल देव से क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए रणवीर को कैसी ट्रेनिंग दे रहे कपिल देव।