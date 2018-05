Published on May 31, 2018 10:37 am

1 / 7 टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी नए फॉर्महाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। रांची में उनका यह फार्महाउस अंदर से जितना अच्छा है, बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है। इस फार्महाउस का नाम है- कैलाशपति। यहां हर जगह हरियाली और खुला आसमान ही नजर आता है। गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम और पार्किंग एरिया जैसी चीजें भी हैं। धोनी की पत्नी साक्षी ने हाल ही में इस नए फार्म की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर साझा कीं। उन्होंने मोबाइल से दो वीडियो रिकॉर्ड कर फार्महाउस का गार्डन व्यू दिखाया।

2 / 7 बुधवार (30 मई) को साक्षी ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपलोड किए। पहली क्लिप में उन्होंने गार्डन, स्विमिंग पूल, घर, पार्किंग के नजारे दिखाए, जबकि दूसरे में पेड़-पौधे और हरियाली दिखाई।

3 / 7 धोनी का यह फार्महाउस बेहद आलीशान मालूम पड़ता है। झारखंड में रांची की रिंग रोड पर स्थित कैलाशपति कुल सात एकड़ की जमीन में फैला हुआ है।

4 / 7 जाहिर है कि इतना खूबसूरत और बड़ा फार्महाउस है, लिहाजा इसको बनने में तकरीबन तीन साल का वक्त लगा था। घर की बाउंड्री के आजू-बाजू पेड़-पौधों को लगाया गया है।

5 / 7 माही का फार्महाउस पूरी तरह से हरियाली से कवर है। गार्डन भी काफी आकर्षक दिखता है। हालांकि, साक्षी ने इस दौरान घर के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की, पर उनकी इस क्लिप में फैंस को काफी कुछ देखने को मिला।

6 / 7 कैलाशपति स्विमिंग पूल, नेट प्रैक्टिस के लिए खास जगह, अत्यआधुनिक जिम और पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है। धोनी सपरिवार कुछ दिनों पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं।