India vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया को जीतने के बाद अब इंडियन क्रिकेट टीम की निगाहें न्यूजीलैंड पर हैं। कोहली सहित प्लेयर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच चुके हैं। यहां आए टीम भारतीय टीम के खिलाड़ी अलग-अलग तरीके से अपना अंदाज-ए-बयां कर रहे हैं। कोई ऑकलैंड शहर को एक्सप्लोर कर रहा है तो कोई जिम में पसीना बहा रहा है। कोई यहां रह रहे भारतीय फैंस के साथ सेल्फियां खिंचा रहा है तो कोई थककर कमरे में आराम फरमा रहा है। मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां की आवोहवा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने फैंस को अपने-अपने हाल को तस्वीरें पोस्ट कर बताया। दो दिन बाद 24 जनवरी भारतीय टीम का टी2- मुकाबला ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम से होना है। इंडियन प्लेयर इस सीरीज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैच से पहले तस्वीरों में देखिए टीम इंडिया का फन मस्ती भरा अंदाज। (All Photos- Instagram)