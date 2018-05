Published on May 25, 2018 10:07 am

1 / 6 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली गर्दन की चोट के कारण इंग्लिश काउंटी सरे के लिए नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान रहे कोहली को 17 मई को बेंगलुरू में सनराइजर्स हैदराबाद खेले गए मैच में गर्दन में चोट लग गई थी। इसी चोट के कारण कोहली इंग्लिश काउंटी क्लब सरे से बाहर हो गए हैं। कोहली को इंग्लैंड दौरे से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जून में इंग्लिश काउंटी सरे के लिए जून में खेलना था, लेकिन इस चोट ने उनकी तैयारियों को बड़ा झटका दिया। सरे के लिए खेलने के कारण ही कोहली ने 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरू में ही शुरू रहे एक मात्र टेस्ट मैच से अपना नाम वापस लिया था। अगर विराट कोहली बाहर होते हैं तो उनकी जगह टीम में इन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। (सोर्स-फाइल फोटो)

2 / 6 सूर्यकुमार यादव : अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सूर्यकुमार यादव पूरे IPL 2018 में छाए हुए थे। इस आईपीएल में मुंबई की तरफ से बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हुए सूर्यकुमार यादव ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कराए। अगर विराट कोहली इंग्लैंड दौरे तक फिट महीं होते है तो सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में स्थान मिल सकता है। इस साल उन्होंने मुंबई के लिए सबसे अधिक 512 रन बनाए हैं। (सोर्स-बीसीसीआई फोटो)

3 / 6 संजू सैमसन : राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज संजू सैमसन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस साल बल्ले से राजस्थान के लिए उन्होंने कई अहम पारियां खेली हैं। फॉर्म उनके साथ है, इस सीजन खेले गए 15 मैचों में संजू ने 43.75 के औसत से 441 रन बनाए हैं। (सोर्स-एक्सप्रेस फोटो)

4 / 6 श्रेयस अय्यर : युवा श्रेयस अय्यर को विराट कोहली की जगह इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज में दिया जा सकता है। इस साल आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी करने वाले अय्यर मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में हैं। अय्यर ने इस साल टीम के लिए 37.11 के औसत से 411 रन बनाए हैं। (सोर्स- एपी फोटो)

5 / 6 मयंक अग्रवाल : अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ने वाले मयंक अग्रवाल को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। आईपीएल में भले ही वह यादगार पारी खेलने में कामयाब नहीं रहे हो, लेकिन घरेलू मैच में वह अपने बल्ले का दम दिखा चुके हैं। कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 8 मैचों में शानदार 723 रन बनाए थे। एक्सप्रेस फोटो