Updated on May 22, 2019 11:48 am

1 / 9 ICC World Cup 2019: इन दिनों क्रिकेट प्रेमी आईसीसी वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब यह घड़ी खत्म हुई क्योंकि एक सप्ताह बाद ही टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। आईसीसी के 12वें क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 30 मई से इंग्लैंड में होने जा रहा है। 10 टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में अपना जौहर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह मैच 46 दिन तक चलेगा जिसमें कुल 48 टूर्नामेंट होंगे। फैंस इस बार मैदान पर युवराज सिंह की कमी खलेगी। युवराज देश के सफल खिलाड़ियों में एक हैं, लेकिन इस साल वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है। माना जा रहा है कि युवराज ने स्वीकार कर लिया है कि अब उनके भारत की ओर से खेलने की संभावना नहीं है। हालांकि इस साल के ICC वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए तमाम ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो पहली बार पहल इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। यहां हम आपको उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपने क्रिकेट मैदान पर तो तमाम दफा देखा होगा लेकिन ICC टूर्नामेंट में नहीं। ऐसे में भारतीय टीम को 1983 और 2011 के बाद 2019 में जीत का दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस साल मैदान में आप युवा खिलाड़ियों का आक्रामक प्रदर्शन देखेंगे। जानिए कौन-कौन हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाले खिलाड़ी। (All Pics PTI)

2 / 9 आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स की कप्तानी कर चुके विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 12 साल बाद विश्वकप खेलने जा रहे हैं। उन्होंने इतने सालों में मैदान पर खुद को काफी निखारा है और तमाम मौकों पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल उनसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

3 / 9 टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के बाद अब आईसीसी वर्ल्ड कप में भी अपना शानदा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हार्दिक पंड्या बेहतर फॉर्म में नजर आए। पंड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन किया था। इस सीजन खेले गए 16 मैचों के दौरान हार्दिक के बल्ले से कुल 402 रन निकले हैं। वहीं इस दौरान वह 14 विकेट झटकने में भी कामयाब रहे। अब वह आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिटनेस पर भी काफी फोकस कर रहे हैं।

4 / 9 कुलदीप यादव भारत के पहले चायनामैन गेंदबाज हैं, जो आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेलते हैं। आईपीएल 2019 की शुरुआत में कुलदीव ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बाद में वह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लिहाजा यही वजह रही कि उन्हें कोलकाता टीम के आखिरी के मैचों में जगह नहीं मिली। उन्हें इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला है। वह पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे।

5 / 9 इस साल केदार जाधव भी आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार खेलते नजर आएंगे। आईपीएल के दौरान चोटिल होने की वजह से पहले जाधव का इंग्लैंड जाना तय नहीं माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर वह पूरी तरह से टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं हुए तो उनकी जगह अक्षर पटेल या अंबाती रायडू लेंगे लेकिन अब उनके नाम पर मुहर लग गई है। जाधव मे आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन बाद में चोटिल होने की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था।

6 / 9 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने वाले विश्वकप के लिए भारतीय क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल भी पूरी तरह से तैयार हैं। चहल ने अबतक एक भी विश्वकप नहीं खेला है लेकिन पिछले कुछ साल के उनके प्रदर्शन को देखा जाए तो भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। चहल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हैं। 2019 के आईपीएल टूर्नामेंट में चहल ने कोहली की टीम में सबसे शानदार प्रदर्शन किया था और अब वह आईसीसी में धूम मचाने को तैयार हैं।

7 / 9 मुंबई इंडियन्स की जीत में अपना अहम योगदान देने वाले गेंदबाज देने वाले जसप्रीत बुमराह भी इस साल आईसीसी वर्ल्ड 2019 में पहली बार नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह का नाम विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाजों में गिना जाता है। बुमराह आईसीसी वनडे रैंकिंग में 774 प्वॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं।

8 / 9 विजय शंकर भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पहली बार इस टीम का हिस्सा होंगे। आईपीएल में वह सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। इस साल के आईसीसी वर्ल्ड कप में शंकर को अंबाती रायडू की जगह रिप्लेस किया गया है। शंकर का कहना है कि पहले मुझे खुद पर भरोसा करने की जरूरत थी और अब टीम जैसा भी कहे मैं उसके लिए तैयार हूं।