Published on May 12, 2018

1 / 27 बीसीसीआई ने अक्टूबर 2017 में अपने खिलाड़ियों को चार कैटगरी में बांटा। ग्रेड 'ए प्लस' में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को स्थान मिला, जिन्हें बोर्ड ने 7-7 करोड़ रुपये दिए। इनके अलावा ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 5, ग्रेड बी में 3 और ग्रेड सी के क्रिकेटर्स को 1-1 करोड़ रुपये दिए गए। ये खिलाड़ी इस सीजन आईपीएल में भी काफी महंगे बिके हैं। कोहली आईपीएल सीजन-11 में 17 करोड़ रुपये में बिके हैं और भारतीय खिलाड़ियों में वह कमाई के मामले में अव्वल हैं। तो आइए, जानते हैं कि ये खिलाड़ी इस साल आईपीएल और बीसीसीआई से कुल कितनी कमाई कर रहे हैं।

2 / 27 विराट कोहली कुल 24 करोड़ रुपये की कमाई की है। वह इस मामले में टॉप पर हैं।

3 / 27 रोहित शर्मा की बीसीसीआई से 7, जबकि आईपीएल से 15 करोड़ की कमाई हुई है।

4 / 27 शिखर धवन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 5.2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है, जबकि बीसीसीआई से उन्हें 7 करोड़ रुपये मिले हैं।

5 / 27 भुवनेश्वर कुमार को बीसीसीआई से 7, जबकि आईपीएल से 8.5 रुपये की कमाई हुई है।

6 / 27 जसप्रीत बुमराह को आईपीएल और बीसीसीआई के 7-7 करोड़ की कमाई हुई है।

7 / 27 रविचंद्रन अश्विन को बीसीसीआई ने 5, जबकि किंग्स इलेवन पंजाब ने 7.6 करोड़ रुपये दिए हैं।

8 / 27 रवींद्र जडेजा को चेन्नई ने 7 करोड़ और बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपये दिए हैं।

9 / 27 मुरली विजय को इस साल कुल 7 करोड़ रुपये मिले हैं।

10 / 27 चेतेश्वर पुजारा को बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपये दिए हैं। हालांकि वह आईपीएल में अनसोल्ड रहे।

11 / 27 अजिंक्य रहाणे को कुल 9 करोड़ रुपये दिए हैं।

12 / 27 महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 15, जबकि बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपये दिए हैं।

13 / 27 रिद्धिमान साहा को बीसीसीआई और आईपीएल से 5-5 करोड़ की कमाई हुई है।

14 / 27 केएल राहुल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 करोड़ में खरीदा, जबकि बीसीसीआई ने 3 करोड़ रुपये दिए।

