Updated on May 30, 2019 11:46 am

1 / 11 ICC World Cup 2019: 30 मई यानी आज से क्रिकेट का महाकुंभ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इस साल की शुरुआत में ही वर्ल्ड कप 2019 की भारतीय टीम के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी गई थी। इस दौरान एमएस धोनी, कैप्टन विराट कोहली, टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, महिला टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज जैसे तमाम खिलाड़ी नई जर्सी पहने हुए आए थे, जो पहले की जर्सियों से काफी डिफरेंट थी। बता दें कि साल 1985 में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के रंग में बदलाव हुआ था। तबसे हर चार साल के बाद वर्ल्ड कप की टीम के लिए जर्सी में बदलाव किया जाने लगा। आज हम आपको वर्ल्ड कप में टीम इंडिया द्वारा पहनी जाने वाली बदली हुई जर्सियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले तीन दशकों में तमाम दफा टीम इंडिया की जर्सी में बदलाव देखा गया। यहां हम आपको 1985 से लेकर वर्तमान 2019 तक टीम इंडिया की जर्सी के बारे में बता रहे हैं। आइए डालते हैं अब तक की जर्सियों पर एक नजर। (All Pics- BCCi/Reuters)

2 / 11 साल 1985 में टीम इंडिया की जर्सी बेहद सिंपल थी। यह जर्सी स्काई ब्लू और यलो कलर के कॉम्बिनेशन में थी, जिस पर भारतीय टीम का नामोनिशान तक नहीं था।

3 / 11 1992 के विश्व कप में जर्सी में बदलाव हुआ, जिसे बाद में स्काई ब्लू से डार्क ब्लू कर दिया गया और आगे इंडिया लिखवाया गया। इस जर्सी पर इंडिया लिखने के अलावा बैक साइड में क्रिकेटर का नाम भी लिखा जाने लगा।

4 / 11 1996 के विश्व कप में एक बार फिर जर्सी में बदलाव देखा गया। तब लाइट ब्लू और यलो कलर के कॉम्बिनेशन वाली जर्सी पर रेड और ग्रीन की पट्टी डिजाइन कराई गई। उस दौर में यह जर्सी काफी अट्रैक्टिव थी।

5 / 11 साल 1999 के विश्व कप में जर्सी का डिजाइन पूरी तरह से बदल दिया गया। इस जर्सी में कॉलर से लेकर सीने और बाहों में ब्राइट यलो और बॉर्डर पर ब्लैक कलर नजर आया। साथ ही इस जर्सी में लेफ्ट साइड में बीसीसीआई का लोगो और राइट साइड में स्पॉन्सर का नाम भी लिखा जाने लगा।

6 / 11 2003 के विश्व कप में उपविजेता रही टीम इंडिया की जर्सी में तिरंगा की झलक देखने को मिली। इसमें भी लेफ्ट साइड में बीसीसीआई का लोगो और बाहों पर ब्लैक बॉर्डर और सीने पर इंडिया लिखे जाने के साथ तिरंगा की तीन पट्टियां डिजाइन की गईं।

7 / 11 2007 में फिर टीम की जर्सी बदली। लाइट ब्लू रंग की जर्सी में सीने पर स्टार स्पॉन्सर हटा दिया गया और इंडिया के ऊपर स्पॉन्सर सहारा लिखा जाने लगा। लेफ्ट साइड में बीसीसीआई के लोगो के नीचे तिरंगे की छोटी पट्टी और राइट राइट में पूरे तिरंगे को जगह मिली।

8 / 11 साल 2011 में धोनी की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने दूसरी बार विश्व कप जीता। इस साल की जर्सी पहले की जर्सियों से काफी अट्रैक्टिव थी। तब आसमानीं जर्सी में राइट और लेफ्ट दोनों साइड तिरंगे की पट्टियां नजर आईं और सीने पर सिंपल इंडिया लिखा गया। बाहों पर स्पॉन्सर का नाम और पीछे के साइड क्रिकेटर का नाम लिखा गया।

9 / 11 2015 के विश्व कप में जर्सी के डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया। इस जर्सी में इंडिया से पहले स्पॉन्सर स्टार को जगह दी जाने लगी। इस जर्सी से तिरंगा हटा दिया गया लेकिन बीसीसीआई का लोगो जैसा का तैसा रहा।

10 / 11 2017 में फिर जर्सी में बदलाव किया गया। इस साल बीसीसीआई ने महिलाओं और पुरुष टीम के लिए एक नई जर्सी डिजाइन करवाई गई। लाइट ब्लू कलर की इस जर्सी की बाहें गहरे नीले कलर थीं। तिरंगा को जर्सी के गर्दन में जगह दी गई।