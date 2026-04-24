2 /10

सचिन ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। वह अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ घर से बाहर आए और फैंस के बीच केक काटकर इस दिन को यादगार बना दिया। जैसे ही सचिन ने केक काटा, वहां मौजूद फैंस तालियों और ‘हैप्पी बर्थडे’ के गानों से माहौल को उत्सव में बदल दिया। (PTI Photo)