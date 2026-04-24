53वें जन्मदिन पर फैंस के बीच पहुंचे सचिन तेंदुलकर, घर के बाहर जश्न का माहौल, फैंस के साथ केक काटकर जीता दिल
Sachin Tendulkar Birthday: केक काटने के बाद सचिन तेंदुलकर फैंस के बीच आए और उनसे मुलाकात की। उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ दिए और सभी का धन्यवाद किया। कई फैंस अपने ‘क्रिकेट के भगवान’ की एक झलक पाने के लिए घंटों से वहां इंतजार कर रहे थे।
क्रिकेट की दुनिया के ‘भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। इस मौके पर मुंबई स्थित उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में फैंस जुटे और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। (ANI Video Grab)
सचिन ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। वह अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ घर से बाहर आए और फैंस के बीच केक काटकर इस दिन को यादगार बना दिया। जैसे ही सचिन ने केक काटा, वहां मौजूद फैंस तालियों और ‘हैप्पी बर्थडे’ के गानों से माहौल को उत्सव में बदल दिया। (PTI Photo)
इस दौरान फैंस की दीवानगी देखने लायक थी। हर कोई अपने क्रिकेट आइकन की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। सचिन ने भी अपने प्रशंसकों का दिल रखते हुए उनके साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ दिए और सभी का धन्यवाद किया। (ANI Video Grab)
जन्मदिन के मौके पर सचिन के सबसे बड़े फैन माने जाने वाले सुधीर गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने हमेशा की तरह अपने शरीर पर तिरंगा रंगा हुआ था और हाथ में झंडा लेकर अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए उत्साह दिखाया। केक कटने के बाद उन्होंने शंख बजाकर माहौल को और खास बना दिया। (PTI Photo)
सचिन ने अपने फैंस के प्यार को स्वीकार करते हुए कहा, ‘आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।’ उनके इस सादगी भरे अंदाज ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। (ANI Video Grab)
गौरतलब है कि 24 अप्रैल 1973 को जन्मे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर में कुल 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। (PTI Photo)
साल 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद सचिन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी उनके नाम के नारे गूंजते हैं और नई पीढ़ी के खिलाड़ी उन्हें अपना आइडल मानते हैं। (PTI Photo)
मुंबई में उनके घर के बाहर जुटी भीड़ यह साबित करती है कि सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनका जन्मदिन हर साल फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। (PTI Photo)
सोशल मीडिया पर भी इस खास दिन पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों, पूर्व खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज ने सचिन को शुभकामनाएं दीं और उनके शानदार करियर को याद किया। (PTI Photo)