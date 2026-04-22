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मंदिर दर्शन के बाद दोनों गंगा द्वार की ओर निकले और नाव के जरिए गंगा में नौकायन किया। घाटों का नजारा लेते हुए उन्होंने वाराणसी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस किया। इस दौरान की कई तस्वीरें प्रिया सरोज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कीं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। (Photo Source: @ipriyasarojmp/Instagram)