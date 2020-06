1 / 11

CarryMinati: अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कैरी मिनाती को जानते ही होंगे। पिछले कई दिनों से कैरी मिनाती उर्फ अजय नागर सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बने हुए हैं। वह अपने एक लेटेस्ट टिकटॉक वीडियो Youtube vs Tiktok: The End के जरिए लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वीडियो में उन्होंने टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी वीडियो के जरिए मिनाती जहां एक ओर विवादों में आए तो दूसरी ओर उन्हें भारत में सबसे अधिक लाइक किए जाने वीडियो की उपलब्धि भी हासिल हुई। कैरी मिनाती ने 12 जून को अपनी उम्र के 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज हम आपको कैरी मिनाती से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। (All Pics- Instagram)