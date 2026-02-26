2 /11

फॉर्मूला 1 रेसिंग (Formula 1 Racing)

दुनिया का सबसे महंगा खेल फॉर्मूला 1 है। एक कार की लागत $12-20 मिलियन तक होती है और टीम का वार्षिक बजट $400 मिलियन से भी अधिक पहुंच सकता है। हर रेस में एडवांस्ड इंजीनियरिंग, ग्लोबल ट्रैवल और टेक्निकल रिसोर्सेज की भारी जरूरत होती है। (Photo Source: Pexels)