ये हैं दुनिया के टॉप 10 महंगे खेल, जिनके लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए सुपरस्टार-लेवल
Top 10 Most Expensive Games: ये खेल सिर्फ स्किल्स और कंपटीशन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लक्जरी, धन और ग्लोबल स्टेटस की योजनाओं का हिस्सा भी हैं। इन खेलों में सफलता पाने के लिए इकोनॉमिक पावर का होना भी जरूरी है।
February 26, 2026 11:54 IST
खेल केवल टैलेंट और कंपटीशन का नाम नहीं हैं, बल्कि कुछ खेलों में लगने वाला खर्च भी बहुत बड़ा होता है। दुनिया के सबसे महंगे खेलों में निवेश, लक्जरी और वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज की बड़ी भूमिका होती है। आइए जानते हैं टॉप 10 महंगे खेलों के बारे में:
(Photo Source: Pexels)
फॉर्मूला 1 रेसिंग (Formula 1 Racing) दुनिया का सबसे महंगा खेल फॉर्मूला 1 है। एक कार की लागत $12-20 मिलियन तक होती है और टीम का वार्षिक बजट $400 मिलियन से भी अधिक पहुंच सकता है। हर रेस में एडवांस्ड इंजीनियरिंग, ग्लोबल ट्रैवल और टेक्निकल रिसोर्सेज की भारी जरूरत होती है। (Photo Source: Pexels)
यॉट / सेलिंग रेसिंग (Yacht/Sailing Racing) पानी पर कम्पटीशन और लक्जरी का मेल। रेसिंग यॉट्स की कीमत $10 मिलियन से अधिक होती है, और इसके लिए बड़े क्रू और यात्रा खर्च भी जोड़ने पड़ते हैं। (Photo Source: Pexels)
पोलो (Polo) इसे ‘राजाओं का खेल’ कहा जाता है। इसमें कई उच्च-श्रेणी के घोड़े, अस्तबल और ट्रेनिंग शामिल होता है, जिससे यह खेल बेहद महंगा बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
घुड़सवारी खेल (Equestrian Sports) एक्यूरेसी और स्टाइल की मांग वाले ये खेल भारी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। उच्च-श्रेणी के घोड़े और उनका वार्षिक रख-रखाव लाखों में आता है। (Photo Source: Pexels)
बॉब्स्लेडिंग (Bobsledding) हाई-स्पीड का विंटर स्पोर्ट, जिसमें गियर की लागत बहुत अधिक होती है। कंपटीटिव स्लेज की कीमत $100,000 तक हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
टेनिस (Tennis) प्रोफेशनल टेनिस में लगातार इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कोचिंग, यात्रा और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन की लागत सालाना लाखों तक पहुंच सकती है। (Photo Source: Pexels)
गोल्फ (Golf) यह लक्जरी और प्रीमियम पहुंच का खेल है। प्राइवेट क्लब की मेम्बरशिप, इक्विपमेंट और इंटरनेशनल ट्रैवल खर्च इसे बहुत महंगा बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) रेसिंग घोड़े का मालिक होना करोड़पतियों के लिए खेल जैसा है। ट्रेनिंग, देखभाल और एंट्री फीस बहुत जल्दी खर्च बढ़ा देती हैं। (Photo Source: Pexels)
आइस क्लाइंबिंग / पर्वतारोहण (Ice Climbing/Mountaineering) यह एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसकी लागत भी उतनी ही अधिक होती है। कुछ एक्सपीडिशन की कीमत $30,000 से $100,000+ तक पहुंच सकती है। (Photo Source: Pexels)