Updated on May 16, 2019 11:28 am

1 / 7 आईपीएल खत्म हो चुका है और टीम इंडिया के ज्यादातर क्रिकेटर्स अपने परिवार संग घूमने निकल पड़े हैं। टीम इंडिया के कैप्टन कोहली IPL खत्म होने के एक सप्ताह पहले ही पत्नी अनुष्का संग बेहद खूबसूरत रोमांटिक डेस्टीनेशन पर निकल चुके हैं। गौरतलब है कि इस बार की आईपीएल सीरीज में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। RCB इस बार के आईपीएल में सिर्फ 5 मैच ही जीत पाई और बाहर हो गई, जिसके बाद कैप्टन कोहली पत्नी अनुष्का संग रिलेक्स करने निकले हैं। फिलहाल वह सारी टेंशन भूलकर अच्छे लम्हे गुजार रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी अनुष्का-कोहली की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इस ट्रिप के बारे में भले ही कोहली और अनुष्का ने किसी को खबर न दी हो लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर तस्वीरों और वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बता दें कि इन दिनों विरुष्का गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आपके फेवरेट कपल की लेटेस्ट तस्वीरें। (All Pics- Twitter)

2 / 7 गोवा के खूबसूरत बीच के किनारे बने रेस्टोरेंट में बैठे कोहली और अनुष्का की यह तस्वीर तेजी वायरल हो रही है। दोनों के साथ एक शख्स भी बैठा दिख रहा है। वर्ल्ड कप से पहले कोहली पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से वह लंबे समय के लिए बिजी हो जाएंगे। गौरतलब है कि 30 मई से आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दोनों काम से फ्री होकर एक दूजे संग फुर्सत के पलों का लुत्फ उठा रहे हैं।

3 / 7 रेस्त्रां से पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों गोवा एयरपोर्ट पर दिख रहे थे। हमेशा की तरह इस बार भी विरुस्का अपने कूल अंदाज में नजर आए।

4 / 7 बात अगर अनुष्का के वर्क फ्रंट की करें तो पिछले दिनों रिलीज हुई उनकी फिल्म जीरो तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। बताया जा रहा है कि आने वाली फिल्म 'पानी' में अनुष्का सुशांत सिंह राजपूत संग नजर आएंगीं। हालाकि इस फिल्म के बारे में अब तक ऑफिसियली तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।

5 / 7 एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट में भी विरुस्का संग उनके चाहने वाले तस्वीरें क्लिक कराते देखे गए।

6 / 7 दोनों अपने लुक में कमाल दिख रहे थे।