1 / 5

टीम इंडिया के कैप्टन कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की एख झलक को देख ही दोनों के फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल कर देते हैं। हाल ही दोनों की सेल्फी भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। इन दिनों अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म संजू की सक्सेज को लेकर भी काफी खुश हैं। विराट कोहली इन दिनों अनुष्का को खास समय दे रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही अपने एक पोस्ट के जरिए दी है। कोहली ने अनुष्का के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा 'a day out with my beauty!' आपको बता दें कि 12 जुलाई से नॉटिंघम में शुरू होने वाली ओडीआई सीरीज में कोहली बिजी रहेंगे, लिहाजा ऐसे में वह टाइम निकालकर वाइफ संग रोमांटिक डेट कर रहे हैं। (All Photos- Instagram)