करियर के शुरुआती दिनों में रहाणे ने अपना ज्‍यादातर वक्‍त बेंच पर बिताया। जब सचिन ने 200वां टेस्‍ट खेलने के बाद मुंबई में संन्‍यास की घोष्‍ाणा की तो उन्‍होंने रहाणे की खूब तारीफ की। सचिन ने अपने किताब Playing it My Way में भी रहाणे को संयमित और टीम के लिए खेलने वाला खिलाड़ी बताया है। (EXPRESS ARCHIVE)