डेनियल और डिविलयर्स की पहली मुलाकात और लव स्टोरी भले ही उनके अपने देश में हुई हो लेकिन रिश्ते को सही अंजाम की शुरुआत भारत के शहर आगरा में हुई थी। यहां पर डिविलियर्स ने डेनियल को ताजमहल के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया था। इस दौरान डिविलियर्स ने अपनी ड्रीम गर्ल डेनियल से कहा कि उनका दिल उनके लिए धड़कता हैं, वह हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने डेनियल से कहा, Will You Marry Me? डिविलियर्स की बातें सुनकर पहले तो डेनियल चुप हो गईं। फिर डिविलियर्स कई तरह की बातें सोचने लगे और उनकी धड़कन की रफ्तार तेज हो गई। बाद में उन्होंने एक बार डेनियल से पूछा कि क्या आप मेरी बात का जवाब देंगी और मुझसे शादी करेंगी। बाद में उन्होंने हां कहा।