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इन सामग्रियों को रीसायकल करने से केवल कचरे की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है, जो अन्यथा खनन के लिए खर्च होते। अगली बार जब आप कोई चीज फेंकें, तो सोचें कि यह कचरा नहीं, बल्कि छिपा हुआ खजाना हो सकता है। (Photo Source: Unsplash)