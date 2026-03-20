आपके घर का कचरा हो सकता है अमूल्य खजाना, ये पुराना कबाड़ दिला सकता है पैसे
From Trash to Treasure: हम अक्सर रोजमर्रा की वस्तुएं बिना सोचे-समझे फेंक देते हैं, लेकिन कई बार वही चीजें वास्तव में बहुत मूल्यवान होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, और यहां तक कि ड्रिंक के कैन, इन सबमें ऐसे धातु और सामग्री होती हैं जिन पर कई उद्योग निर्भर करते हैं।
हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें फेंक देते हैं, जिन्हें हम बेकार समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें मूल्यवान सामग्री छिपी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां, और यहां तक कि ड्रिंक के कैन ऐसे तत्व रखते हैं जिनका उद्योगों में उपयोग होता है। (Photo Source: Unsplash)
इन सामग्रियों को रीसायकल करने से केवल कचरे की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है, जो अन्यथा खनन के लिए खर्च होते। अगली बार जब आप कोई चीज फेंकें, तो सोचें कि यह कचरा नहीं, बल्कि छिपा हुआ खजाना हो सकता है। (Photo Source: Unsplash)
कंप्यूटर सर्किट बोर्ड्स पुराने मदरबोर्ड और प्रोसेसर में सोना, चांदी और तांबा पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण हैं। (Photo Source: Unsplash)
स्मार्टफोन छोड़ दिए गए स्मार्टफोन में सोना, पैलेडियम, तांबा और दुर्लभ धातुएं होती हैं, जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। (Photo Source: Unsplash)
लिथियम बैटरियां पुरानी लिथियम बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट और निकल पाया जाता है, जो री-सायक्लिंग के लिए बहुत मूल्यवान है। (Photo Source: Unsplash)
एल्युमिनियम कैन एल्युमिनियम कैन लगभग अनंत बार री-सायकल किए जा सकते हैं। इससे खनन की लागत और पर्यावरण पर दबाव दोनों कम होते हैं। (Photo Source: Unsplash)
पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुमूल्य धातुएं और रीयूज योग्य कंपोनेंट्स होते हैं। (Photo Source: Unsplash)
तांबे के तार पुरानी उपकरणों के तांबे के तार सबसे मूल्यवान री-सायक्लेबल धातुओं में से हैं। (Photo Source: Unsplash)