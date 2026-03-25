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प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार होते हैं। तेल, गैस, खनिज, जंगल और पानी जैसे संसाधन न सिर्फ देश को अमीर बनाते हैं, बल्कि उसकी वैश्विक ताकत और राजनीतिक प्रभाव को भी तय करते हैं। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी समृद्धि का मुख्य कारण उनके प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही देशों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)