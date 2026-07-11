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लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रीमियम खर्च के मामले में सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया का सबसे महंगा शहर होने का खिताब बरकरार रखा है। स्विस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जूलियस बेयर (Julius Baer) की लाइफस्टाइल इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर लगातार चौथे साल इस सूची में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में लग्जरी सामान और सेवाओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे आलीशान जीवनशैली पहले की तुलना में और महंगी हो गई है। (Photo Source: Pexels)