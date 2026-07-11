दुनिया के इन 10 शहरों में रहना पड़ सकता है सबसे महंगा, 2026 की सबसे महंगी सिटीज की लिस्ट आई सामने
World’s Most Expensive Cities: दुनिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रीमियम खर्च लगातार महंगे होते जा रहे हैं। स्विस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जूलियस बेयर की लाइफस्टाइल इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है।
लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रीमियम खर्च के मामले में सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया का सबसे महंगा शहर होने का खिताब बरकरार रखा है। स्विस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जूलियस बेयर (Julius Baer) की लाइफस्टाइल इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर लगातार चौथे साल इस सूची में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में लग्जरी सामान और सेवाओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे आलीशान जीवनशैली पहले की तुलना में और महंगी हो गई है। (Photo Source: Pexels)
रिपोर्ट में 25 प्रमुख शहरों का आकलन किया गया, जिसमें रिहायशी प्रॉपर्टी, लग्जरी कार, बिजनेस क्लास यात्रा, प्राइवेट स्कूल की फीस और फाइन डाइनिंग जैसी 20 लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को आधार बनाया गया। इस साल पहली बार तीन वर्षों बाद अमेरिका का कोई भी शहर टॉप-10 में जगह नहीं बना पाया। (Photo Source: Pexels)
सिंगापुर (रैंक-1) लगातार चौथे वर्ष सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। यहां महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी, कारों की ऊंची कीमतें और मजबूत सिंगापुर डॉलर इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी लगभग हर चीज यहां बेहद महंगी है। खासतौर पर घर खरीदना और कार रखना दुनिया के अन्य बड़े शहरों की तुलना में कहीं अधिक खर्चीला माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड (रैंक-2) स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख इस साल तीन स्थान की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्विस फ्रैंक की मजबूती और देश की आर्थिक स्थिरता ने यहां लग्जरी जीवनशैली की लागत बढ़ा दी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौरान निवेशकों का भरोसा स्विस मुद्रा पर बढ़ने का असर भी शहर की रैंकिंग पर पड़ा। (Photo Source: Pexels)
मोनाको (रैंक-3) मोनाको पहली बार टॉप-3 सबसे महंगे शहरों में शामिल हुआ है। छोटे से इस यूरोपीय देश में दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट, लग्जरी यॉट, सुपरकार और हाई-एंड लाइफस्टाइल उपलब्ध है। सीमित जगह और बड़ी संख्या में अमीर निवासियों के कारण यहां संपत्तियों की कीमतें हमेशा ऊंची रहती हैं। (Photo Source: Pexels)
हांगकांग (रैंक-4) हांगकांग इस साल चौथे स्थान पर रहा। एशिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में शामिल इस शहर में महंगे आवास, अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की फीस, लग्जरी शॉपिंग और प्रीमियम सेवाओं का खर्च काफी अधिक है। यही वजह है कि यह लगातार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल रहता है। (Photo Source: Pexels)
लंदन, यूनाइटेड किंगडम (रैंक-5) पिछले साल दूसरे स्थान पर रहने वाला लंदन इस बार पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि यहां लग्जरी प्रॉपर्टी, प्राइवेट एजुकेशन, हाई-एंड रेस्टोरेंट और प्रीमियम लाइफस्टाइल की लागत अब भी दुनिया में सबसे अधिक है। अन्य देशों की मजबूत मुद्राओं और बढ़ती कीमतों के कारण इसकी रैंकिंग में गिरावट आई। (Photo Source: Pexels)
शंघाई, चीन (रैंक-6) चीन का आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र शंघाई लगातार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में अपनी जगह बनाए हुए है। यहां लग्जरी रियल एस्टेट, प्रीमियम शॉपिंग, पांच सितारा होटल और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं पर खर्च काफी अधिक है। तेजी से बढ़ती समृद्ध आबादी भी इसकी ऊंची रैंकिंग का कारण है। (Photo Source: Pexels)
पेरिस, फ्रांस (रैंक-7) फ्रांस की राजधानी पेरिस इस साल दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गई है। फैशन, लग्जरी ब्रांड्स, कला, शानदार होटल और विश्वस्तरीय खानपान के लिए मशहूर यह शहर हमेशा से महंगे शहरों में गिना जाता है। यहां रहने और लग्जरी जीवनशैली अपनाने की लागत लगातार बढ़ रही है। (Photo Source: Pexels)
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया (रैंक-8) सिडनी ने इस साल सबसे बड़ी छलांग लगाई और छह स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मजबूती और देश की भौगोलिक दूरी के कारण लग्जरी सामानों के आयात की लागत बढ़ गई है, जिससे यहां प्रीमियम वस्तुएं और सेवाएं पहले से अधिक महंगी हो गई हैं। (Photo Source: Pexels)
मिलान, इटली (रैंक-9) इटली का मिलान फैशन और डिजाइन की वैश्विक राजधानी माना जाता है। यहां लग्जरी ब्रांड्स, महंगी रियल एस्टेट, प्रीमियम शॉपिंग और हाई-एंड लाइफस्टाइल इसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में बनाए रखते हैं। इस साल भी मिलान ने टॉप-10 में अपनी जगह बरकरार रखी है। (Photo Source: Pexels)
बैंकॉक, थाईलैंड (रैंक-10) बैंकॉक ने इस साल एक स्थान की बढ़त के साथ दसवां स्थान हासिल किया है। पिछले कुछ वर्षों में यहां लग्जरी होटल, प्रीमियम प्रॉपर्टी, निजी शिक्षा और उच्च स्तरीय सेवाओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी कारण बैंकॉक अब दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में मजबूती से शामिल हो गया है। (Photo Source: Pexels)
दुबई क्यों फिसला? रिपोर्ट के अनुसार, दुबई इस साल 14वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वहां रहना सस्ता हो गया है। जूलियस बेयर का कहना है कि अन्य शहरों में लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुबई की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ीं, जिसके कारण उसकी रैंकिंग नीचे आई है। (Photo Source: Pexels)
पहली बार टॉप-10 से बाहर हुआ अमेरिका इस साल की रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि तीन वर्षों में पहली बार अमेरिका का कोई भी शहर दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर होने की वजह से अमेरिकी शहरों की रैंकिंग प्रभावित हुई। हालांकि उत्तर अमेरिका में हाई नेट-वर्थ लोगों की संपत्ति में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स 2026 की लिस्ट जारी, भारत के दो एयरपोर्ट्स ने मारी बाजी)