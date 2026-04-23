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हर साल वर्ल्ड बुक डे के मौके पर दुनियाभर में किताबों, ज्ञान और साहित्य को सहेजने वाली जगहों का जश्न मनाया जाता है। डिजिटल दौर में जहां ई-बुक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, वहीं भव्य लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने का अनुभव आज भी उतना ही खास और सुकूनभरा है। इन लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि इतिहास, कला और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी के बारे में। (Photo Source: Pexels)