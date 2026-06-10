ये है दुनिया का सबसे तेज हवाओं वाला शहर, जहां प्रदूषण भी नहीं टिक पाता, जानिए कैसे गुजरती है लोगों की जिंदगी?
World’s Windiest Capital City: इस शहर में वर्ष 1962 में 154 मील प्रति घंटे, यानी लगभग 248 किमी/घंटा की रिकॉर्ड तोड़ हवा दर्ज की गई थी। जहां तेज हवाएं कई शहरों के लिए परेशानी बन सकती हैं, वहीं इस शहर ने इसे अपनी ताकत में बदल दिया है।
तेज हवाएं कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जिसने अपनी इसी पहचान को अपनी ताकत बना लिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन (Wellington) को औसत हवा की गति के आधार पर दुनिया का सबसे अधिक हवाओं वाला शहर माना जाता है। यही वजह है कि इसे प्यार से ‘विंडी वेलिंगटन’ भी कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
क्यों इतनी तेज चलती हैं हवाएं? वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच स्थित कुक स्ट्रेट (Cook Strait) के किनारे बसा है। यह संकरा समुद्री मार्ग दक्षिण अमेरिका से आने वाली शक्तिशाली हवाओं को एक सुरंग की तरह दिशा देता है। इसी कारण यहां सालभर तेज हवाएं चलती रहती हैं। (Photo Source: Pexels)
एक्सपर्ट्स के अनुसार शहर में औसत हवा की गति करीब 27 किलोमीटर प्रति घंटा (17 मील प्रति घंटा) रहती है। वहीं 1962 में शहर के पास स्थित हॉकिन्स हिल पर 154 मील प्रति घंटा (करीब 248 किमी/घंटा) की रिकॉर्डतोड़ हवा दर्ज की गई थी। (Photo Source: Unsplash)
दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन केवल अपनी हवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि एक और खास रिकॉर्ड के लिए भी प्रसिद्ध है। लगभग 41 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पर स्थित यह दुनिया की सबसे साउदर्न सॉवरेन कैपिटल है। शहर का प्राकृतिक बंदरगाह, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और समुद्री नजारे इसे पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। (Photo Source: Unsplash)
माओरी इतिहास से जुड़ा है शहर माओरी परंपराओं के अनुसार, प्रसिद्ध नाविक कुपे (Kupe) ने लगभग 10वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की खोज की थी। बाद में यहां कई माओरी जनजातियां बसीं। 1840 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने आधुनिक वेलिंगटन शहर की नींव रखी और इसका नाम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के सम्मान में रखा गया। माओरी भाषा में शहर के कई नाम हैं, जिनमें ते व्हांगानुई-आ-तारा (Te Whanganui-a-Tara) और पोनेके (Poneke) प्रमुख हैं। (Photo Source: Pexels)
तेज हवाएं बनीं शहर की ताकत जहां कई शहर तेज हवाओं से परेशान रहते हैं, वहीं वेलिंगटन ने इन्हें ऊर्जा के स्रोत में बदल दिया है। शहर के आसपास लगे दर्जनों पवन टर्बाइन बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेस्ट विंड और मिल क्रीक जैसे बड़े विंड फार्म मिलकर सैकड़ों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तेज हवाओं का एक और फायदा यह है कि यहां वायु प्रदूषण बेहद कम रहता है। हवा लगातार वातावरण को साफ रखने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
संस्कृति और रचनात्मकता का केंद्र वेलिंगटन को अक्सर न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह शहर फिल्म निर्माण, कला, संगीत और तकनीकी नवाचार का बड़ा केंद्र बन चुका है। मशहूर फिल्म निर्माता ‘पीटर जैक्सन’ की कंपनियां यहीं स्थित हैं, जिसके कारण शहर के एक हिस्से को ‘वेलीवुड’ (Wellywood) भी कहा जाता है। इसके अलावा, यहां स्थित ‘म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड ते पापा टोंगारेवा’, क्यूबा स्ट्रीट और ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। (Photo Source: Pexels)