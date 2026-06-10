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तेज हवाएं बनीं शहर की ताकत

जहां कई शहर तेज हवाओं से परेशान रहते हैं, वहीं वेलिंगटन ने इन्हें ऊर्जा के स्रोत में बदल दिया है। शहर के आसपास लगे दर्जनों पवन टर्बाइन बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेस्ट विंड और मिल क्रीक जैसे बड़े विंड फार्म मिलकर सैकड़ों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तेज हवाओं का एक और फायदा यह है कि यहां वायु प्रदूषण बेहद कम रहता है। हवा लगातार वातावरण को साफ रखने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)