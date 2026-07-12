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न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी ने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नई पहचान दी है। ताजा जनगणना के अनुसार, भारतीय समुदाय की आबादी 3 लाख से अधिक हो चुकी है और अब यह न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह बन गया है। इसी बढ़ती भारतीय आबादी के बीच ऑकलैंड का उपनगर पापाटोएटोए (Papatoetoe) ‘लिटिल इंडिया’ के रूप में अपनी खास पहचान बना चुका है। (Photo Source: Pexels)