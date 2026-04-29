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दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुडुचेरी अपने अनोखे फ्रेंच प्रभाव के कारण ‘लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता है। यह शहर भारतीय संस्कृति और यूरोपीय (खासतौर पर फ्रेंच) विरासत का ऐसा संगम प्रस्तुत करता है, जो इसे देश के अन्य शहरों से अलग पहचान देता है। शांत वातावरण, साफ-सुथरी गलियां और आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल इसे यात्रियों के लिए खास बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)