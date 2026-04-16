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आपने अक्सर देखा होगा कि पार्टी, शादी या दोस्तों के साथ बैठकों में लोग ड्रिंक शुरू करने से पहले ‘चीयर्स’ कहते हुए गिलास टकराते हैं। यह एक आम सामाजिक आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आइए जानते हैं गिलास टकराने की असली वजह। (Photo Source: Pexels)