‘चीयर्स’ कहते समय गिलास क्यों टकराते हैं? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प वजह
Clinking Glasses Explained: किसी भी पार्टी, शादी या दोस्तों के साथ बैठकी में ‘चीयर्स’ कहते हुए गिलास टकराना एक आम बात है। यह एक छोटा सा इशारा होता है, लेकिन इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और कई दिलचस्प मान्यताएं छिपी हुई हैं। आइए जानते हैं इस परंपरा की असली कहानी।
आपने अक्सर देखा होगा कि पार्टी, शादी या दोस्तों के साथ बैठकों में लोग ड्रिंक शुरू करने से पहले ‘चीयर्स’ कहते हुए गिलास टकराते हैं। यह एक आम सामाजिक आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आइए जानते हैं गिलास टकराने की असली वजह। (Photo Source: Pexels)
एकता और भरोसे का प्रतीक गिलास टकराना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। यह एक तरह से यह दर्शाता है कि हम एक-दूसरे के साथ खुशी के इस पल को साझा कर रहे हैं। यह छोटा-सा इशारा लोगों के बीच अपनापन और दोस्ती को मजबूत करता है। (Photo Source: Pexels)
पांचों इंद्रियों का अनुभव खाना-पीना आमतौर पर देखने, सूंघने, चखने और छूने से जुड़ा होता है। लेकिन गिलास की ‘क्लिंक’ आवाज इसमें ‘सुनने’ की इंद्रिय भी जोड़ देती है। इससे पूरा अनुभव और ज्यादा संतोषजनक और यादगार बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
कांच के बर्तनों से बढ़ी लोकप्रियता आज जिस ‘क्लिंक’ की आवाज हम सुनते हैं, वह खासतौर पर 17वीं सदी में लोकप्रिय हुई। उस समय बेहतर गुणवत्ता वाले कांच (जैसे वेनेशियन क्रिस्टल) बनने लगे थे, जो टकराने पर मधुर आवाज पैदा करते थे। इन गिलासों की मधुर आवाज ने इस परंपरा को और आकर्षक बना दिया। (Photo Source: Pexels)
प्राचीन परंपराओं से जुड़ाव टोस्ट करने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में मिलती हैं। उस समय लोग देवताओं का सम्मान करने या अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ड्रिंक उठाते थे। गिलास टकराने की परंपरा बाद में इसी रिवाज का हिस्सा बन गई। (Photo Source: Pexels)
जहर वाली थ्योरी: सच या मिथक? एक लोकप्रिय कहानी यह भी कहती है कि पहले लोग गिलास टकराकर थोड़ा-सा ड्रिंक एक-दूसरे के गिलास में गिराते थे, ताकि यह साबित हो सके कि ड्रिंक में जहर नहीं है। हालांकि इतिहासकार इस थ्योरी को ज्यादा व्यावहारिक नहीं मानते और इसे एक मिथक ही समझते हैं। (Photo Source: Pexels)
बुरी आत्माओं को भगाने का विश्वास एक और दिलचस्प मान्यता यह है कि गिलास की आवाज से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। पुराने समय में माना जाता था कि खुशियों के मौके पर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए तेज आवाज से उन्हें भगाया जाता था। हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं, लेकिन यह कहानी इस परंपरा को और रोचक बना देती है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: अलग-अलग देशों के कैलेंडर, जानिए कैसे बदलती है नए साल की तारीख)