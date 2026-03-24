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समय को समझने की शुरुआत: सूर्य से

प्राचीन समय में इंसानों के पास घड़ी नहीं होती थी। लोग समय का अंदाजा सूरज की स्थिति देखकर लगाते थे। जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता था, तब दोपहर मानी जाती थी। इसी आधार पर समय मापने का सबसे पहला साधन बना संडायल (सूर्य घड़ी)। दिल्ली के जंतर मंतर में आज भी ऐसे यंत्र देखे जा सकते हैं, जो सूर्य की छाया से समय बताते हैं। (Photo Source: Pexels)