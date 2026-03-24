घड़ी की सुइयां दाईं ओर ही क्यों घूमती हैं? इसके पीछे छिपा है दिलचस्प इतिहास
Why Time Moves Clockwise: समय को मापने की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। लगभग 3500 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले संडायल (धूप घड़ी) का इस्तेमाल किया। इसमें एक खड़ी छड़ी या स्तंभ होता था, जिसकी परछाईं के आधार पर समय का अंदाजा लगाया जाता था।
हम सब दिनभर ‘समय’ के पीछे भागते रहते हैं, सुबह उठने से लेकर ऑफिस, स्कूल, खाना और सोने तक। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं ओर (clockwise) ही क्यों घूमती हैं? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वे उल्टी दिशा (anti-clockwise) में चलें? इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि गहरा इतिहास और विज्ञान छिपा हुआ है। (Photo Source: Pexels)
समय को समझने की शुरुआत: सूर्य से प्राचीन समय में इंसानों के पास घड़ी नहीं होती थी। लोग समय का अंदाजा सूरज की स्थिति देखकर लगाते थे। जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता था, तब दोपहर मानी जाती थी। इसी आधार पर समय मापने का सबसे पहला साधन बना संडायल (सूर्य घड़ी)। दिल्ली के जंतर मंतर में आज भी ऐसे यंत्र देखे जा सकते हैं, जो सूर्य की छाया से समय बताते हैं। (Photo Source: Pexels)
कैसे काम करता था संडायल? संडायल में एक खड़ी छड़ी या स्तंभ होता था, जिसकी छाया जमीन पर पड़ती थी। जैसे-जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता, छाया भी उसी दिशा में घूमती। खास बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में सूरज पूर्व (बाएं) से पश्चिम (दाएं) की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। (Photo Source: Pexels)
यहीं से आया ‘Clockwise’ का कॉन्सेप्ट जब 14वीं सदी में मैकेनिकल घड़ियां बनाई गईं, तो उनके निर्माताओं ने घड़ी की सुइयों को उसी दिशा में चलाया, जिस दिशा में संडायल की छाया घूमती थी, यानी बाएं से दाएं। यही दिशा आज “क्लॉकवाइज” (Clockwise) कहलाती है। (Photo Source: Pexels)
उत्तरी गोलार्ध का असर घड़ी का आविष्कार यूरोप जैसे उत्तरी गोलार्ध में हुआ था। वहां सूरज का मूवमेंट बाएं से दाएं दिखता है, इसलिए घड़ी की सुइयां भी उसी दिशा में बनाई गईं। अगर घड़ी का आविष्कार दक्षिणी गोलार्ध में होता, तो संभव है कि आज घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा (Anti-clockwise) में घूमतीं। (Photo Source: Pexels)
क्या सच में उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ियां भी होती हैं? हां, कुछ संस्कृतियों में ऐसी घड़ियां भी मिलती हैं, जो एंटी-क्लॉकवाइज चलती हैं। खासतौर पर अरबी और हिब्रू (Hebrew) भाषा में लिखावट दाएं से बाएं होती है, इसलिए कुछ जगहों पर घड़ियां भी उसी दिशा को फॉलो करती हैं। (Photo Source: Pexels)
समय का मनोवैज्ञानिक खेल कभी आपने महसूस किया है कि बोरिंग क्लास में समय बहुत धीरे चलता है, जबकि दोस्तों के साथ वक्त पलक झपकते निकल जाता है? यह समय का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का खेल है। घड़ी की सुइयां हमेशा एक समान गति से चलती हैं, लेकिन हमारा अनुभव उसे अलग-अलग बना देता है। (Photo Source: Pexels)