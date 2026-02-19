2 /10

ऊंचाई का चुनाव सुरक्षा, ईंधन की बचत, मौसम से बचाव, और विमान के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर हवा पतली होती जाती है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम होता है और विमान कम ईंधन में अधिक दूरी तय कर सकता है। लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, इंजन लिमिट्स, और मानव सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। (Photo Source: Pexels)