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अमेरिका के चर्चित वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस संवाददाताओं के लिए डिनर आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। इस दौरान वहां पर गोलियां चलने लगी। इस डिनर पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर कई और दिग्गज लोग शामिल हुए थे। इस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आइए जानते हैं कौन था हमलावर और कैसे हैं वहां के हालात। (Photo Source: AP)