1 / 6

Sunil Dutt and Nargis sons Sanjay Dutt and Mamta Banerjee sweet relationship: बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त (Sunil Dutt) और नरगिस (Nargis) के बेटे संजय दत्त (Sanjay Dutt) की जिंदगी बेहद उतार-चढ़ाव भरी रही है। कभी ड्रग्स की लत तो कभी 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में नाम उठना और अब कैंसर जैसी बीमारी का सामना वह कर रहे हैं। संजय के लिए सबसे मुश्किल दौर तब था जब वह मुंबई ब्लास्ट केस (Mumbai Blast Case) में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए थे। उस मुश्किल वक्त में उनके साथ दो लोग खड़े थे। पहली थीं ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) और दूसरे थे शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha)। (All Photos: social Media)