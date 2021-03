1 / 6

When Kareena Kapoor was embarrassed with Abhishek Bachchan: फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म ‘रिफ्यूजी’ से डेब्यू किया था। इस फिल्म में जब करीना कास्ट हो रही थीं, तब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच अफेयर की खबरें भी आ रही थीं। करीना को फिल्म के शूट के दौरान अभिषेक के साथ रोमांस करना था, लेकिन वह झेंप रही थीं। कारण यह नहीं था कि वह करिश्मा के बॉयफ्रेंड थे, बल्कि एक अन्य कारण से करीना इस सीन को करने में शर्मा रही थीं। एक इंटरव्यू में खुद करीना और अभिषेक ने इस बात से पर्दा हटाया था। (Photo: kareenakapoorkhan /Instagram)