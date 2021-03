1 / 7

priyanka chopra shares that director asked her for boob and butt job: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग का डंका बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी पीट रही हैं। बेहद कांफिडेंट नजर आने वाली प्रियंका चोपड़ा कभी अपनी बॉडी शेप को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थीं, क्योंकि एक डायरेक्टर ने उन्हें अपनी बॉडी में बदलाव लाने की सलाह दे दी थी। इस सलाह के बाद प्रियंका को लगा था कि शायद उनका फिल्मी करियर शुरू ही नहीं हो सकेगा, हालांकि उस समय प्रियंका मिस वर्ल्ड तक बन चुकी थीं। (Photo: priyankachopra/Instagram)