क्या हर किसी के लिए समान है न्याय, जानिए कुछ देशों की स्थिति
गरीबी सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि कई बार यह एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जो व्यक्ति को कानून के जाल में फंसा देती है। आइए जानते हैं उन देशों और हालात के बारे में, जहां गरीबी सीधे तौर पर सजा का कारण बन सकती है।
दुनिया भर में न्याय व्यवस्था को समानता और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई देशों में हकीकत इससे अलग है। यहां गरीबी सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि कई बार अपराध जैसी स्थिति बन जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग न केवल संघर्ष करते हैं, बल्कि कई बार उन्हें सिर्फ पैसे की कमी के कारण जेल तक जाना पड़ता है। यह स्थिति सवाल उठाती है कि क्या न्याय व्यवस्था वास्तव में सबके लिए बराबर है? (Photo Source: Pexels)
जॉर्डन में कर्ज न चुका पाने पर सख्त सजा जॉर्डन में कई बार जज कर्ज न चुका पाने वालों को सीधे जेल भेज देते हैं। एक मामले में एक व्यक्ति को बाउंस चेक के कारण 10 साल से ज्यादा की सजा दी गई, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। (Photo Source: Pexels)
ट्यूनीशिया में सैकड़ों साल की सजा ट्यूनीशिया में एक व्यक्ति को बाउंस चेक के कारण 122 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे कई लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपने को मजबूर हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक संकट किस तरह जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
भारत में जमानत न दे पाने की कीमत भारत में जेलों की सबसे बड़ी समस्या अंडरट्रायल कैदियों की है। यहां करीब 75% कैदी ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक किसी अपराध में दोषी साबित नहीं किया गया है। वे सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि वे जमानत नहीं भर सकते। इससे न्याय में देरी और भी गंभीर हो जाती है। (Photo Source: Pexels)
फिलीपींस में ‘गरीब दिखना’ भी अपराध फिलीपींस में वाग्रेंसी (आवारा घूमने) से जुड़े कानून पुलिस को यह अधिकार देते हैं कि वे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो अपना स्थायी पता साबित नहीं कर पाते। यानी गरीब दिखना भी हिरासत का कारण बन सकता है। (Photo Source: Pexels)
यूनाइटेड किंगडम में टैक्स बकाया पर जेल यूनाइटेड किंगडम में काउंसिल टैक्स न भर पाने पर लोगों को जेल भेजे जाने के मामले सामने आए हैं। कई बार यह रकम कुछ सौ पाउंड ही होती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण लोग इसे चुका नहीं पाते। (Photo Source: Pexels)
अमेरिका में जुर्माना न भर पाने पर जेल अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हालात पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हैं। यहां कई मामलों में लोग ट्रैफिक चालान, कोर्ट फीस या अन्य जुर्माना न भर पाने के कारण जेल चले जाते हैं। सिविल एसेट फॉरफिचर के लगभग 80% मामलों में मालिक पर कोई अपराध साबित नहीं होता, फिर भी उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अरबों डॉलर का कोर्ट कर्ज लाखों लोगों को गरीबी के जाल में फंसा देता है। (Photo Source: Pexels)
अमेरिका के कई राज्यों में अलग-अलग सख्त नियम अर्कांसस में किराया समय पर न देने पर मकान मालिक किरायेदार के खिलाफ आपराधिक केस कर सकता है, जिसमें तीन महीने तक की जेल हो सकती है। ओहियो में एक महिला को मात्र 250 डॉलर के कर्ज के कारण एक महीने जेल में रहना पड़ा। वाशिंगटन में एक व्यक्ति को 60 डॉलर के कर्ज के लिए दो हफ्ते जेल में रखा गया। (Photo Source: Pexels)