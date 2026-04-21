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अमेरिका में जुर्माना न भर पाने पर जेल

अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हालात पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हैं। यहां कई मामलों में लोग ट्रैफिक चालान, कोर्ट फीस या अन्य जुर्माना न भर पाने के कारण जेल चले जाते हैं। सिविल एसेट फॉरफिचर के लगभग 80% मामलों में मालिक पर कोई अपराध साबित नहीं होता, फिर भी उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अरबों डॉलर का कोर्ट कर्ज लाखों लोगों को गरीबी के जाल में फंसा देता है। (Photo Source: Pexels)