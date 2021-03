1 / 5

Rajesh Khanna grew old at his young age : सुरपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्में भले ही कभी फ्लॉप हुई हों, लेकिन उनकी एक्टिंग हमेशा जीवंत और हिट रहती थी। राजेश खन्ना ने लगातार जहां कई हिट फिल्में दी थीं, वहीं जब उनका स्टारडम कम हो रहा था तो उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लाप हो गई थीं। बावजूद इसके राजेश खन्ना का मनोबल बना हुआ था और अपनी फिल्मों में वह अपनी एक्टिंग से जान फूंकने का प्रयास करते जा रहे थे। एक बार एक फिल्म के करेक्टर में राजेश खन्ना ऐसे घुसे की उससे बाहर निकलने में उन्हें तीन महीने लग गए थे। (Photo: Social Media)