Dharmendra wife Hema Malini took audition of Shahrukh Khan: बॉलीवुड की ड्रिम गर्ल और बीजेपी नेता हेमा मालिनी (Hema Malini) ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को अपनी फिल्म में पहली बार काम करने का मौका दिया था। सीरियल फौजी को देखकर हेमा मालिनी ने शाहरुख को मुंबई ऑडिशन के लिए बुलाया था। ऑडिशन में जब शाहरुख खान पहुंचे तो हेमा को वह बिलकुल पसंद नहीं आए। तब हेमा ने धर्मेंद्र (Dharmendra) से शाहरुख के संबंध में राय मांगी थी। हेमा को शाहरुख की दो चीजों से बेहद इर्रिटेशन हो रही थी। (All Photos: Social Media)