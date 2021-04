1 / 6

बोनी कपूर (Boney Kapoor) के भाई और एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) के पिता एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoo) के पिता सुरिंदर कपूर (Surinder Kapoo) भी प्रोड्यूसर थे, लेकिन बावजूद इसके अनिल को फिल्मों में आने से पहले बहुत संघर्ष कराना पड़ा था। अनिल कपूर हीरो बनना चाहते थे और जब पता चला कि उनके पिता 'हम पांच' फिल्म बना रहे हैं तो अनिल ने उस फिल्म में हीरो की भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन सुरिंदर कपूर ने अनिल की जगह उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को ले लिया। इस फिल्म में अनिल को काम तो नहीं मिला लेकिन उन्हें मिथुन का स्पॉटबॉय जरूर बनने का मौका मिला था।