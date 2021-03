1 / 6

Aishwarya Rai daughter-in-law of Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan and Mani Ratnam : बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की पत्नी और पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की खूबसूरती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन एक बार ऐश्वर्या मेकअप करने के लिए अड़ गई थीं। फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम (Mani Ratnam) की फिल्म ‘रावण’ में ऐश्वर्या उन दिनों काम कर रही थीं। मणिरत्नम जैसे निर्देशक के साथ काम करना ज्यादातर एक्टर का सपना होता है, लेकिन एक बार शूटिंग के समय ऐश्वर्या एक सीन को लेकर मणिरत्नम से भिड़ गई थीं। गुस्से में मणिरत्नम ने फिल्म की शूटिंग ही रोक दी थी। क्या था ये माजरा आइए आपको बताएं। (all Photos: Social Media)