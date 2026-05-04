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केरल

केरल की 140 सीटों पर मतगणना जारी है। लेकिन शुरुआती रुझानों काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में यूडीएफ गणबंधन (कंग्रेस) ने 58 सीटों पर बढ़त बना ली है और वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है, राज्य में बीजेपी सात सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वर्तमान में पी.विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार लगतार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान मुख्यमंत्री पी. विजयन कांग्रेस नेता एडवोकेट वी.पी. अब्दुल रशीद से 647 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

UDF/Congress पी. विजयन: 33102 (+ 647)

LDF- एडवोकेट वी.पी. अब्दुल रशीद: 32455 ( -647) (Photo Source: Pinarayi Vijayan/Facebook)