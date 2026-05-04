पांचों राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्रियों का हाल, देखें कौन किससे आगे
Assembly Election Results 2026, 5 Chief Ministers Seats: देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं इन पांच राज्यों के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कौन किससे आगे चल रहा है।
Updated: May 4, 2026 12:41 IST
पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में जहां बीजेपी ने सौ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं तमिलनाडु के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्य में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके शुरुआती रुझानों में सबसे आगे चल रही है और सत्ताधारी डीएमके का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह असम में भी भाजपा शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं पांच राज्यों के मुख्यमंत्री के विधानसभा सीटों के बारे में कौन कहां से पीछे और आगे चल रहा है।
पश्चिम बंगालइस वक्त पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल पर है। यहां पर भाजपा की लहर में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमुल कांग्रेस उड़ती नजर आ रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों से ही भाजपा आगे चल रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां तीन राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और फिलहाल ममता बनर्जी सिर्फ 898 वोटों से आगे चल रही हैं। TMC- ममता बनर्जी: 9359 (+ 898) (Photo Source: Indian Express) BJP- सुवेंदु अधिकारी: 8461 ( -898)
असमअसम में भी शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जलुकबपारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यह असम की सबसे हॉट सीटों में से एक है। हिमंत बिस्वा सरमा शुरुआती रुझानों से ही आगे चल रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने बिदिशा नियोग को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है और हिमंत बिस्वा सरमा यहां से 25 साल से विधायक हैं। BJP- हिमंत बिस्वा सरमा: 18805 (+ 11939)) (Photo Source: Indian Express) कांग्रेस- बिदिशा नियोग: 6866 ( -11939
तमिलनाडुतमिलनाडु में मतगणना के शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्य में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके शुरुआती रुझानों में सबसे आगे चल रही है और सत्ताधारी डीएमके का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह काफी पीछे चल रहे हैं। यहां पर TVK के वी.एस. बाबू 4011 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। TVK- वी.एस. बाबू: 24993 (+ 4011) (Photo Source: M. K. Stalin/FB) DMK: एमके स्टालिन: 20982 ( -4011)
एक्टर विजयसाउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेताओं में से एक एक्टर विजय तमिलनाडु के पेरम्बूर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां पर 8140 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने DMK के आरडी. शेखर हैं। TVK- एक्टर विजय: 18684 (+ 8140) DMK- आरडी. शेखर: 10544 ( -8140)
केरलकेरल की 140 सीटों पर मतगणना जारी है। लेकिन शुरुआती रुझानों काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में यूडीएफ गणबंधन (कंग्रेस) ने 58 सीटों पर बढ़त बना ली है और वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है, राज्य में बीजेपी सात सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वर्तमान में पी.विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार लगतार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान मुख्यमंत्री पी. विजयन कांग्रेस नेता एडवोकेट वी.पी. अब्दुल रशीद से 647 वोटों से पीछे चल रहे हैं। UDF/Congress पी. विजयन: 33102 (+ 647) (Photo Source: Pinarayi Vijayan/Facebook) LDF- एडवोकेट वी.पी. अब्दुल रशीद: 32455 ( -647)
पुडुचेरीपुडुचेरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और एनडीए के बीच है। एनडीए में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, भाजपा, एआईएडीएमके और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं, जबकि कांग्रेस को डीएमके का समर्थन मिला है। इसके अलावा एक्टर विजय की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री एन. रांगास्वामी थट्टनचावडी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और 4441 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। उनका मुकाबला NMK के ई. विनायगम हैं। AINRC- एन. रांगास्वामी: 10024 (+ 4441) (Photo Source: N.Rangasamy/FB) NMK- ई. विनायगम: 5583 ( -4441)