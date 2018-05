Updated on May 16, 2018 10:04 am

1 / 5 Tamil Nadu, TN Board HSC 12th +2 Result 2018 at www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in: तमिलनाडु राजकीय परीक्षा निदेशालय (TNDGE) की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे बुधवार (16 मई) की सुबह 9.30 बजे घोषित कर दिए गए। बोर्ड द्वारा जारी बयान के अनुसार, TNDGE 2018 में हुई परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर अपलोड किए गए हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे dge1.tn.nic.in पर भी उपलब्‍ध हैं। तमिलनाडु बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च से 6 अप्रैल के बीच कराई गई थीं। इस साल बोर्ड की तरफ से टॉपर्स लिस्‍ट जारी नहीं की जाएगी ताकि बच्‍चों को तनाव से मुक्‍त रखा जा सके। आगे की स्‍लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि अपना रिजल्‍ट आप किस तरह देख सकते हैं। (Photo: Express Archive)

2 / 5 Tamil Nadu, TN Board HSC 12th +2 Result 2018 at www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in: Tamil Nadu HSC +2 Examination Results ऐसे देखें: आधिकारिक वेबसाइट www.tnresults.nic.in पर विजिट करें। TNDGE Class 12th Results 2018 या TNDGE HSC +2 Examination Results लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर भरें। रिजल्‍ट डाउनलोड हो जाएगा। आप उसका एक प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं।

3 / 5 Tamil Nadu, TN Board HSC 12th +2 Result 2018 at www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in: पिछले साल यानी 2017 में तमिलनाडु बोर्ड ने 12वीं के नतीजे 12 मई को घोषित किए थे।

4 / 5 Tamil Nadu, TN Board HSC 12th +2 Result 2018 at www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in: 2017 में कुल पासिंग पर्सेंटेज 92.1 रहा था जो कि 2016 में 91.6 था।