Updated on May 21, 2019 11:41 am

1 / 6 अपने स्टाइल स्टेटमेंट और हॉट तस्वीरों के जरिए लाइमलाइट में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई हैं। हालांकि वह किसी फिल्मी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि अपने एडवेंचर्स अंदाज के जरिए सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह आसमान से खतरनाक स्टंट करतीं नजर आ रही हैं। उर्वशी की स्काई डाइविंग की तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। इंटरनेट पर उर्वशी की यह एडवेंचर्स पिक्चर्स काफी वायरल हो रही हैं। अपनी साहसिक तस्वीरें शेयर कर उर्वशी ने कैप्शन में लिखा, Happiness का एक और साल आनंद का एक और साल...स्काई डाइव का एक और साल।'' यानी इससे पहले भी वह ऐसे एडवेंचर कर चुकी हैं। फिल्मों के जरिए भले ही उर्वशी फैंस को अपनी ओर न रिझा पाएं लेकिन अपने सेक्सी अंदाज से वह हर किसी को उन्हें निहारने पर मजबूर कर देती हैं। आए दिन ही वह एक से एक हॉट तस्वीरें शेयर अपनी फैंस फॉलोविंग बढ़ाती रहती हैं। देखिए उर्वशी का साहसिक अंदाज। (All Pics- instagram Urvashi rautela)

2 / 6 उर्वशी इन दिनों दुबई में हैं। जहां उन्होंने 20 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर करतब दिखाया है। उर्वशी ने तस्वीर शेयर कर लिखा..स्काई डाइविंग- 20,000 फीट, प्ले टाइम.. यहां की हवा में जादू है..यहां आओ और महसूस करो।''

3 / 6 अपनी तस्वीरों के साथ उर्वशी ने उनके साथी स्काई डाइवर पार्टनर को भी टैग किया है, जिनके साथ वह ऐसा आसमान में करतब करते दिख रही हैं।

4 / 6 उर्वशी की तस्वीरों से प्रेरणा लेकर उनके फैंस भी अब ऐसा एडवेंचर करने की ख्वाब देख रहे हैं।

5 / 6 आसमान में करतब करतीं उर्वशी को ऊंचाई का जरा भी डर नहीं सता रहा है..वह काफी चिल करते दिख रही हैं।