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अनोखी सामाजिक परंपरा – तारोफ

ईरान में एक खास सामाजिक परंपरा है जिसे तारोफ (Taarof) कहा जाता है। इसमें लोग सीधे ‘हां’ नहीं कहते, बल्कि शिष्टाचार के तहत 2-3 बार मना करते हैं। यह विनम्रता और सम्मान दिखाने का तरीका है, जो बाहरी लोगों को अजीब लग सकता है। (Photo Source: Pexels)