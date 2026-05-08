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हाल ही में जारी ‘वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू’ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा 150 मीटर से ऊंची इमारतें चीन में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 150 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 3,400 से ज्यादा इमारतें हैं। यही नहीं, देश में 200 मीटर से अधिक ऊंची करीब 1,200 इमारतें और 300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली 122 इमारतें भी हैं। (Photo Source: Pexels)