दुबई क्यों बना ईरान का टारगेट, यूएई पर हमले के बाद भी खाड़ी देश क्यों हैं शांत, समझिए पूरी जियोपॉलिटिक्स
Iran vs US-Israel: मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। इस जंग का सबसे बड़ा असर खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात पर दिखाई दिया, जहां दुबई जैसे ग्लोबल शहर भी हमलों की चपेट में आ गए।
Updated: March 26, 2026 14:20 IST
मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर साफ देखने को मिल रहा है। खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और उसका प्रमुख शहर दुबई भी इस संघर्ष के केंद्र में आए हैं। ईरान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यूएई को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इसके बावजूद खाड़ी देश जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। (Photo Source: Reuters)
क्यों ईरान के निशाने पर आया यूएई? अमेरिका और इजराइल से करीबी संबंध ईरान ने साफ कहा है कि वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। यूएई लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का करीबी सहयोगी रहा है। ऐसे में यूएई पर हमला करके ईरान सीधे अमेरिका पर हमला किए बिना उसे दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। (Photo Source: Reuters)
रणनीतिक और सैन्य ठिकानों की मौजूदगी यूएई में कई अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जैसे अल-धफरा एयर बेस। ईरान का दावा है कि वह ‘आत्मरक्षा’ के तहत इन ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फुजैराह पोर्ट और तेल भंडारण केंद्र जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमलों का शिकार बने हैं। (Photo Source: Reuters)
आर्थिक ताकत को चोट पहुंचाना दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड हब है। यह विदेशी निवेश (FDI) में तेज बढ़ोतरी, दुनिया के टॉप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का केंद्र, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा नेटवर्क है। ईरान की रणनीति है कि यूएई की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर वैश्विक दबाव बनाया जाए, ताकि बड़ी ताकतें युद्ध रोकने के लिए मजबूर हों। (Photo Source: Reuters)
‘इकोनॉमिक डिटरेंस’ को तोड़ना दुबई का मानना रहा है कि जब कोई देश या शहर आर्थिक रूप से मजबूत, समृद्ध और दुनिया से जुड़ा होता है, तो उससे उसकी सुरक्षा भी खुद-ब-खुद मजबूत हो जाती है। यानी अगर पूरी दुनिया का पैसा और व्यापार दुबई से जुड़ा होगा, तो कोई भी देश इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ईरान ने इस सोच को चुनौती दी है। दुबई पर हमला कर ईरान ने दुनिया को संकेत दिया कि कोई भी शहर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। (Photo Source: Reuters)
खाड़ी देशों ने पलटवार क्यों नहीं किया? ईरान के लगातार हमलों के बावजूद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देश- सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं। (Photo Source: Reuters)
‘यह उनका युद्ध नहीं’ एक्सपर्ट्स के अनुसार, खाड़ी देश इस संघर्ष को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई मानते हैं। अगर वे जवाबी हमला करते हैं, तो वे खुद बड़े लक्ष्य बन सकते हैं। (Photo Source: Reuters)
भारी आर्थिक जोखिम खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस निर्यात पर, शिपिंग रूट्स पर, और विदेशी निवेश पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग में किसी भी बाधा से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसलिए ये देश जोखिम नहीं लेना चाहते। (Photo Source: Reuters)
युद्ध के फैलने का डर अगर खाड़ी देश ईरान पर हमला करते हैं, तो यह पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। 2003 के इराक युद्ध का अनुभव अभी भी इन देशों की रणनीति को प्रभावित करता है। (Photo Source: Reuters)
अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता खाड़ी देश सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर हैं। जैसे – एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य सहयोग, और खुफिया जानकारी। इसलिए वे सीधे युद्ध में कूदने के बजाय अमेरिका के जरिए समाधान चाहते हैं। (Photo Source: Reuters)
कूटनीति को प्राथमिकता कई खाड़ी नेता मानते हैं कि इस संकट का समाधान केवल बातचीत और समझौते से ही संभव है। सीधी लड़ाई से स्थिति और बिगड़ सकती है। (Photo Source: Reuters)
क्या बदल सकता है खाड़ी देशों का रुख? हालांकि अभी तक खाड़ी देश संयम बरत रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकती हैं। जैसे- ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले, नागरिक इलाकों में भारी नुकसान, ईरान के सहयोगी समूहों (जैसे हूती) का सीधा हमला और तेल सप्लाई पर गंभीर असर। (Photo Source: AP) (यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे मालामाल देश, जिनकी ताकत है उनके प्राकृतिक संसाधन)