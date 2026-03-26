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मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर साफ देखने को मिल रहा है। खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और उसका प्रमुख शहर दुबई भी इस संघर्ष के केंद्र में आए हैं। ईरान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यूएई को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इसके बावजूद खाड़ी देश जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। (Photo Source: Reuters)