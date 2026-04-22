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जब भी हम ‘खतरनाक जानवर’ के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में शेर, भेड़िये या शार्क जैसे बड़े शिकारी आते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि इंसानों की सबसे ज्यादा मौतें बड़े जानवरों से नहीं, बल्कि छोटे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले जीवों से होती हैं, जो बीमारी और जहर के जरिए जान लेते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 9 सबसे खतरनाक जानवर, जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेते हैं:

(Photo Source: Pexels)