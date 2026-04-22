शेरों और शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये जीव, हर साल लेते हैं हजारों लोगों की जान
Deadliest Creatures on Earth: इस लिस्ट से एक बात साफ होती है कि खतरा हमेशा बड़ा या डरावना दिखने वाला नहीं होता। अक्सर सबसे छोटे जीव, जो हमारी नजरों से बच जाते हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे जीवों के बारे में जो खतरनाक होते हैं।
जब भी हम ‘खतरनाक जानवर’ के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में शेर, भेड़िये या शार्क जैसे बड़े शिकारी आते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि इंसानों की सबसे ज्यादा मौतें बड़े जानवरों से नहीं, बल्कि छोटे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले जीवों से होती हैं, जो बीमारी और जहर के जरिए जान लेते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 9 सबसे खतरनाक जानवर, जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेते हैं:
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मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव मच्छर है। हर साल लगभग 7.25 लाख से 10 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। मच्छर सीधे नहीं मारते, बल्कि मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। (Photo Source: Pexels)
मीठे पानी के घोंघे छोटे से दिखने वाले ये घोंघे परजीवी कीड़े (शिस्टोसोमा) फैलाते हैं। इनसे होने वाली बीमारी स्किस्टोसोमियासिस (स्नेल फीवर) हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान लेती है। (Photo Source: Pexels)
सांप सांपों के काटने से हर साल लगभग 1.38 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें सॉ-स्केल्ड वाइपर (एचिस कैरिनैटस) सबसे खतरनाक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
असैसिन बग ये कीड़े चगास रोग फैलाते हैं, जिससे हर साल करीब 10,000 लोगों की मौत होती है। इन्हें ‘किसिंग बग’ भी कहा जाता है क्योंकि ये चेहरे पर काटते हैं। (Photo Source: Pexels)
बिच्छू दुनिया में लगभग 25 प्रजातियों के बिच्छू ऐसे हैं जिनका जहर इंसानों के लिए घातक है। हर साल करीब 2,600 मौतें इनके डंक से होती हैं। भारत में पाया जाने वाला इंडियन रेड स्कॉर्पियन सबसे खतरनाक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
राउंडवॉर्म यह एक परजीवी कीड़ा है जो दूषित खाना या पानी से शरीर में पहुंचता है। इससे होने वाली बीमारी एस्कारियासिस हर साल करीब 2,500 लोगों की जान लेती है। (Photo Source: Pexels)
खारे पानी का मगरमच्छ यह दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ है। हर साल करीब 1,000 मौतें मगरमच्छों के कारण होती हैं, जिनमें यह प्रजाति सबसे घातक है। (Photo Source: Pexels)
हाथी हाथी आमतौर पर शांत माने जाते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर बेहद आक्रामक हो जाते हैं। हर साल करीब 500 लोगों की मौत हाथियों के हमले से होती है। (Photo Source: Pexels)