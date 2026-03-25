Mossad से CIA तक: दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां, जानिए कैसे काम करती हैं ये सीक्रेट ताकतें
World’s Top Secret Intelligence Agencies: दुनिया की ये खुफिया एजेंसियां ‘अदृश्य ताकत’ की तरह काम करती हैं। इन एजेंसियों का काम केवल सूचना जुटाना ही नहीं है, बल्कि दुश्मनों की योजनाओं को नाकाम करना, आतंकवाद से लड़ना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भी है।
Updated: March 25, 2026 11:38 IST
दुनिया के कई देशों की सुरक्षा सिर्फ उनकी सेना पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि खुफिया एजेंसियां (Intelligence Agencies) भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर ऐसी जानकारी जुटाती हैं, जो किसी देश की सुरक्षा, राजनीति और रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करती है। इनका काम अक्सर इतना गोपनीय होता है कि आम लोगों को इनके ऑपरेशन की जानकारी बहुत कम मिलती है। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के बारे में और उनके काम करने के तरीके। (Photo Source: Pexels)
Mossad (इजराइल) इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी सटीक और हाई-रिस्क गुप्त कार्रवाइयों के लिए जानी जाती है। यह एजेंसी दुश्मनों को निशाना बनाने, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और वैश्विक स्तर पर जासूसी के लिए मशहूर है। मोसाद के ऑपरेशन बेहद गोपनीय और तेज़ होते हैं, जिनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। (Photo Source: Pexels)
Central Intelligence Agency (CIA, अमेरिका) CIA दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में से एक है। यह एजेंसी दुनियाभर में जानकारी इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और सरकार को रणनीतिक सलाह देने का काम करती है। कई बार इसे गुप्त ऑपरेशनों, सत्ता परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप से भी जोड़ा जाता है। (Photo Source: Pexels)
Federal Security Service (FSB, रूस) FSB रूस की मुख्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। इसका मुख्य काम काउंटर-इंटेलिजेंस, आतंकवाद विरोध और देश के भीतर सुरक्षा बनाए रखना है। इसे अपनी सख्त और आक्रामक रणनीतियों के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
Research and Analysis Wing (RAW, भारत) RAW भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है। यह देश के बाहरी खतरों पर नजर रखती है और रणनीतिक जानकारी जुटाती है। इसका काम पूरी तरह गोपनीय होता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। (Photo Source: Pexels)
MI6 (यूनाइटेड किंगडम) MI6, जिसे Secret Intelligence Service भी कहा जाता है, विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाने में विशेषज्ञ है। इसकी जासूसी गतिविधियां दशकों से विश्व राजनीति को प्रभावित करती रही हैं। यह एजेंसी खासतौर पर विदेशी सरकारों और संगठनों पर नजर रखती है। (Photo Source: Pexels)
Ministry of State Security (MSS, चीन) चीन की MSS दुनिया की सबसे गुप्त एजेंसियों में से एक मानी जाती है। यह निगरानी (Surveillance), साइबर जासूसी और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने पर काम करती है। टेक्नोलॉजी और डेटा इंटेलिजेंस में इसकी पकड़ काफी मजबूत है। (Photo Source: Pexels)
Inter-Services Intelligence (ISI, पाकिस्तान) ISI दक्षिण एशिया की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है। यह क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका निभाती है। इसे कई बार अंतरराष्ट्रीय विवादों और रणनीतिक ऑपरेशनों से भी जोड़ा गया है। (Photo Source: Pexels)
Directorate-General for External Security (DGSE, फ्रांस) DGSE फ्रांस की बाहरी खुफिया एजेंसी है। यह विदेशों में खतरों का आकलन करती है और गुप्त मिशनों को अंजाम देती है। आधुनिक तकनीक और जासूसी रणनीतियों का इसमें व्यापक इस्तेमाल होता है। (Photo Source: Pexels)
खुफिया एजेंसियां कैसे काम करती हैं? इन सभी एजेंसियों के काम करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य रणनीतियां लगभग हर जगह अपनाई जाती हैं। जैसे- ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT): जासूसों और मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटाना। सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT): फोन कॉल, ईमेल और डिजिटल कम्युनिकेशन की निगरानी। साइबर इंटेलिजेंस: हैकिंग और डेटा एनालिसिस के जरिए संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। कोवर्ट ऑपरेशन: गुप्त मिशन, जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया जाता। एनालिसिस: जुटाई गई जानकारी का विश्लेषण करके सरकार को फैसले लेने में मदद देना। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: चांद तक पहुंचा मानव, क्या वजह है कि इंसान अभी तक दूर ग्रहों तक नहीं पहुंच पाया)