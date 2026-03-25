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दुनिया के कई देशों की सुरक्षा सिर्फ उनकी सेना पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि खुफिया एजेंसियां (Intelligence Agencies) भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर ऐसी जानकारी जुटाती हैं, जो किसी देश की सुरक्षा, राजनीति और रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करती है। इनका काम अक्सर इतना गोपनीय होता है कि आम लोगों को इनके ऑपरेशन की जानकारी बहुत कम मिलती है। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के बारे में और उनके काम करने के तरीके। (Photo Source: Pexels)