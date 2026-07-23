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भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। आमतौर पर होली, दिवाली, नवरात्रि और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों की चर्चा होती है, लेकिन इनके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसे कई अनोखे और कम-ज्ञात सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं, लोककथाओं और स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। ये उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत की अद्भुत झलक भी पेश करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास त्योहारों के बारे में। (Photo Source: Pexels)