पश्‍चिम बंगाल में बशीरहाट से टीएमसी की सांसद नुसरत जहां शादी कर तुर्की से हिंदुस्‍तान लौट आई हैं। उन्‍होंने 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वह पिंक बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में संसद पहुंची थीं। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां और मेहंदी लगा वह पारंपरिक अंदाज में संसद पहुंची थीं। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी हुई थी। लेकिन, 25 जून को ही उन्‍होंने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर आधुनिक कपड़ों में कुछ तस्‍वीरें पोस्‍ट कीं तो इस पर कुछ लोग उन्‍हें ट्रोल करने लगे। तस्वीरों में नुसरत समंदर की लहरों के बीच बोट पर सूरज के नजारे का लुत्फ उठा रही हैं। उन्‍होंने फोटो के साथ कैप्‍शन भी दिया है- Sun Sea and Me. नुसरत के इंस्‍टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी तस्‍वीरों को कुछ ही घंटे में लाख से ज्‍यादा लाइक्‍स मिले हुए हैं। लेकिन, कई लोग उनके मजहब और शादी को लेकर उन्‍हें ट्रोल कर रहे हैं। अब वह इन तस्‍वीरों पर ट्रोल हुई एक्‍ट्रेस से सांसद बनीं नुसरत जहां आइए डालते हैं नुसरत की लेटेस्ट तस्वीरों पर एक नजर।