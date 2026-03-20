बचपन की यादें कर देंगे ताजा, जानिए आपके फेवरेट गेमिंग कंसोल अब हो गए हैं कितने पुराने
Iconic Gaming Consoles: कभी जो गेमिंग कंसोल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, आज वे 20–25 साल पुराने हो चुके हैं। समय कितनी तेजी से निकल जाता है, इसका एहसास इन कंसोल्स को देखकर साफ होता है।
एक समय था जब वीडियो गेमिंग की दुनिया में कुछ कंसोल ने पूरी एक पीढ़ी को परिभाषित कर दिया था। जिन डिवाइसेज के साथ हमने बचपन बिताया, आज वे 20 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। समय कितनी तेजी से गुजरता है, इसका एहसास इन कंसोल्स को देखकर साफ होता है। (Photo Source: Unsplash)
सबसे पहले बात करें PlayStation 2 की, जिसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। यह आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला कंसोल है और अब यह 26 साल पुराना हो चुका है। उस दौर में इसकी ग्राफिक्स और गेमिंग एक्सपीरियंस ने लोगों को हैरान कर दिया था। (Photo Source: Unsplash)
इसके बाद आया Xbox (2001), जिसने कंसोल मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट की एंट्री कराई। आज यह 25 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी विरासत अभी भी जिंदा है। (Photo Source: Unsplash)
हैंडहेल्ड गेमिंग की बात करें तो Game Boy Advance SP (2003) और Nintendo DS (2005) ने बच्चों और युवाओं के बीच गेमिंग को बेहद लोकप्रिय बना दिया। स्कूल बस से लेकर लंबी यात्राओं तक, ये कंसोल हर जगह साथ रहते थे। (Photo Source: Unsplash)
इसी दौर में PlayStation Portable (PSP) भी आया, जिसने पोर्टेबल गेमिंग को एक नया स्तर दिया। (Photo Source: Unsplash)
2005-06 के आसपास गेमिंग की दुनिया में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का दौर शुरू हुआ। Xbox 360 और PlayStation 3 जैसे कंसोल्स ने इंटरनेट के जरिए गेम खेलने का ट्रेंड शुरू किया। Halo 3 और Call of Duty जैसे गेम्स ने मल्टीप्लेयर गेमिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। (Photo Source: Unsplash)
वहीं Nintendo Wii ने अपने मोशन कंट्रोल्स के जरिए गेमिंग को फिजिकल और इंटरैक्टिव बना दिया। यह कंसोल आज 19 साल पुराना हो चुका है। (Photo Source: Unsplash)
समय के साथ टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती गई। PlayStation 4 (2013) और Nintendo Switch (2017) ने गेमिंग को और भी बेहतर ग्राफिक्स और पोर्टेबिलिटी के साथ पेश किया। (Photo Source: Unsplash)