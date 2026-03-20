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एक समय था जब वीडियो गेमिंग की दुनिया में कुछ कंसोल ने पूरी एक पीढ़ी को परिभाषित कर दिया था। जिन डिवाइसेज के साथ हमने बचपन बिताया, आज वे 20 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। समय कितनी तेजी से गुजरता है, इसका एहसास इन कंसोल्स को देखकर साफ होता है। (Photo Source: Unsplash)