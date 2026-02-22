टेक्नोलॉजी ही नहीं, अनोखी परंपराओं के लिए भी मशहूर है जापान, जानिए क्यों ये देश है दुनिया से अलग
Japan’s Hidden Wonders: जापान सिर्फ तकनीक और अनुशासन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। चाहे कराओके की खोज हो, बिल्लियों से भरे द्वीप हों या गर्म पानी में नहाते स्नो मंकी, जापान हर बार दुनिया को चौंकाता है।
February 22, 2026 09:19 IST
जापान को अक्सर तकनीक, अनुशासन और ट्रेडिशनल कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन इस देश की कई ऐसी अनोखी बातें हैं, जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं जापान से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। (Photo Source: Pexels)
कराओके की शुरुआत जापान से हुई आज कराओके पूरी दुनिया में मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत 1971 में जापान में हुई थी। जापानी संगीतकार Daisuke Inoue ने एक ऐसी मशीन बनाई, जिससे लोग बार में बैठकर इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पर गाना गा सकें। यह साधारण-सी मशीन धीरे-धीरे एक वैश्विक ट्रेंड बन गई। आज ‘सिंग योर हार्ट आउट’ सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक संस्कृति बन चुका है। (Photo Source: Pexels)
जापान में हैं ‘कैट आइलैंड्स’ जापान में कई ऐसे द्वीप हैं, जहां बिल्लियों की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं Aoshima और Tashirojima। इन बिल्लियों को मूल रूप से चूहों की संख्या कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई और आज ये द्वीप ‘कैट लवर्स’ के लिए खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुके हैं। (Photo Source: Pexels)
जापानी पुलिस की ‘बरीटो रैपिंग’ तकनीक जापान में पुलिस एक खास तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे इनफॉर्मल रूप से ‘बरीटो रैपिंग’ कहा जाता है। इसमें अत्यधिक नशे में या हिंसक व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कंबल या कपड़े में लपेटकर सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य व्यक्ति को चोट पहुंचाए बिना स्थिति पर काबू पाना होता है। (Photo Created by Gemini)
हॉट स्प्रिंग्स में नहाते स्नो मंकी जापान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले Japanese macaque, जिन्हें ‘स्नो मंकी’ भी कहा जाता है, सर्दियों में नेचुरल हॉट वाटर के झरनों (ऑनसेन) में नहाते हुए देखे जा सकते हैं। यह दृश्य इतना अनोखा होता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट जापान आते हैं। (Photo Source: Pexels)
सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग जापान में 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों (सेंटेनरियंस) की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां एक लाख से अधिक लोग 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार संतुलित आहार, एक्टिव लाइफस्टाइल और मजबूत सोशल रिलेशन इसकी बड़ी वजह हैं। (Photo Source: Pexels)