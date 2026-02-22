2 /7

कराओके की शुरुआत जापान से हुई

आज कराओके पूरी दुनिया में मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत 1971 में जापान में हुई थी। जापानी संगीतकार Daisuke Inoue ने एक ऐसी मशीन बनाई, जिससे लोग बार में बैठकर इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पर गाना गा सकें। यह साधारण-सी मशीन धीरे-धीरे एक वैश्विक ट्रेंड बन गई। आज ‘सिंग योर हार्ट आउट’ सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक संस्कृति बन चुका है। (Photo Source: Pexels)