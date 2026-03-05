9 /9

1980 के बाद खुला पर्यटन के लिए

कई सदियों तक यह इलाका बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। लेकिन 1980 के दशक में यहां एक हाईवे बनने के बाद पर्यटकों के लिए रास्ता खुल गया। आज यह स्थान उन यात्रियों के लिए खास आकर्षण बन गया है जो प्रकृति के अनोखे चमत्कारों को करीब से देखना चाहते हैं। जहां लोग बिना किसी प्रयास के पानी पर तैरने का मजा लेते हैं। अगर आप कभी मिस्र जाएं, तो अपने ट्रैवल प्लान में इस अनोखी झील को जरूर शामिल करें। (Photo Source: Carlos Agassi/Facebook)

