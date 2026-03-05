मिस्र की इस झील में डूबना है लगभग नामुमकिन, पानी में उतरते ही तैरने लगते हैं लोग, जानिए इसके पीछे की वजह
World’s Unusual Lake: यह झील Siwa Oasis में स्थित है, जो लीबिया की सीमा के पास एक दूरस्थ रेगिस्तानी इलाका है। कई सदियों तक Siwa Oasis बाहरी लोगों के लिए बंद रहा, लेकिन 1980 के दशक में सड़क बनने के बाद यहां पर्यटक आने लगे।
मिस्र के रेगिस्तान में स्थित Siwa Oasis की नमक झीलें दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक स्थलों में गिनी जाती हैं। यहां की Siwa Salt Lake इतनी ज्यादा खारी (नमकीन) है कि इसमें डूबना लगभग असंभव माना जाता है। पानी में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि शरीर अपने-आप सतह पर तैरने लगता है। यही कारण है कि यहां तैरना न जानने वाले लोग भी आसानी से पानी की सतह पर लेटकर तैर सकते हैं। (Photo Source: Unsplash)
क्यों नहीं डूबते लोग? इन झीलों के पानी में नमक और खनिजों की मात्रा समुद्र से कई गुना ज्यादा होती है। अधिक नमक के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उत्प्लावन (buoyancy) बहुत मजबूत हो जाता है। यही ताकत शरीर को नीचे जाने नहीं देती और व्यक्ति तुरंत ऊपर की सतह पर आ जाता है। इसलिए यहां तैरने का अनुभव काफी अलग और सुरक्षित माना जाता है। (Photo Source: Carlos Agassi/Facebook)
रेगिस्तान के बीच कैसे बनीं ये झीलें Siwa Oasis लीबिया की सीमा के पास एक दूरस्थ रेगिस्तानी इलाका है। यहां की नमक झीलें प्राकृतिक भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और नमक खनन के कारण बनी हैं। जब सूखी नमक झीलों से खनिज निकाले जाते हैं, तो कई बार भूमिगत मीठे पानी के स्रोतों से ये गड्ढे फिर से भर जाते हैं और सुंदर झीलों का रूप ले लेते हैं। (Photo Source: Pexels)
इन झीलों का पानी फिरोजी नीले रंग का दिखाई देता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। चूंकि यह इलाका रेगिस्तान में है, इसलिए यहां पानी तेजी से वाष्पित (Evaporate) होता है। इससे नमक और खनिजों की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे पानी की उछाल शक्ति (buoyancy) और मजबूत हो जाती है। (Photo Source: Unsplash)
नमक की मात्रा है बेहद ज्यादा कुछ झीलों में नमक की मात्रा लगभग 95% तक बताई जाती है, जो समुद्र से कहीं अधिक है। इतनी अधिक खारापन होने की वजह से यहां किसी व्यक्ति का डूबना लगभग असंभव माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
हजारों साल पुराना इतिहास ScienceDirect की एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कई प्राचीन ममियां भी मिली हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि यहां 2000 ईसा पूर्व से भी पहले मानव बस्तियां मौजूद थीं। माना जाता है कि नमक, रेत और मिट्टी के मिश्रण से यहां की प्रसिद्ध Shali Fortress का निर्माण किया गया था। यह किला चार से पांच मंजिला ऊंचा था और इसमें सैकड़ों सिवी बर्बर लोग रहते थे। (Photo Source: Unsplash)
नमक का उपयोग और स्वास्थ्य लाभ आज भी इन झीलों से निकाला गया नमक कई कामों में इस्तेमाल होता है। AQUA Magazine के अनुसार यहां के नमक का उपयोग फर्नीचर बनाने और वेलनेस ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पानी के खनिज त्वचा संबंधी समस्याओं, साइनस और कुछ अन्य बीमारियों में राहत दे सकते हैं। पहले के समय में लोग बच्चों की त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए उन्हें इन झीलों में नहलाते थे। (Photo Source: Unsplash)
घूमने जाएं तो रखें ये सावधानियां अगर आप कभी Siwa Oasis की इन खूबसूरत झीलों को देखने जाएं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पानी को आंखों में जाने से बचाएं, क्योंकि अत्यधिक नमक जलन पैदा कर सकता है। झील में जाने से पहले शेविंग न करें, वरना त्वचा में तेज जलन हो सकती है। (Photo Source: Carlos Agassi/Facebook)
1980 के बाद खुला पर्यटन के लिए कई सदियों तक यह इलाका बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। लेकिन 1980 के दशक में यहां एक हाईवे बनने के बाद पर्यटकों के लिए रास्ता खुल गया। आज यह स्थान उन यात्रियों के लिए खास आकर्षण बन गया है जो प्रकृति के अनोखे चमत्कारों को करीब से देखना चाहते हैं। जहां लोग बिना किसी प्रयास के पानी पर तैरने का मजा लेते हैं। अगर आप कभी मिस्र जाएं, तो अपने ट्रैवल प्लान में इस अनोखी झील को जरूर शामिल करें। (Photo Source: Carlos Agassi/Facebook)