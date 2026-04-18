धरती की वो जगहें जो है बहुत खूबसूरत, लेकिन यहां कदम रखना भी है जोखिम भरा, इंसानों की एंट्री पर लगा है बैन
Extreme Danger Zones: दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां सुंदरता के साथ-साथ खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये जगहें न सिर्फ रोमांच से भरी हैं, बल्कि यहां जाना कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है।
धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो जितने आकर्षक हैं, उतने ही खतरनाक भी। इन जगहों पर जाना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं दुनिया के उन खतरनाक स्थानों के बारे में, जहां जाना आम लोगों के लिए मना या बेहद जोखिम भरा है। (Photo Source: Pexels)
दानाकिल डिप्रेशन (इथियोपिया) यह पृथ्वी के सबसे गर्म और खतरनाक स्थानों में से एक है। यहां का तापमान बेहद ज्यादा होता है और जमीन पर जहरीली गैसें, सल्फर के झरने और एसिडिक तालाब मौजूद हैं, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। (Photo Source: Pexels)
डेथ वैली (अमेरिका) डेथ वैली पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। गर्मियों में यहां का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान कुछ ही समय में हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे (ब्राजील) इसे ‘स्नेक आइलैंड’ के नाम से जाना जाता है। यहां दुनिया के सबसे जहरीले सांप गोल्डन लांसहेड वाइपर पाए जाते हैं। माना जाता है कि यहां हर कुछ मीटर पर एक जहरीला सांप मौजूद है। ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए यहां जाना प्रतिबंधित कर रखा है। (Photo Source: Pexels)
न्योस झील (कैमरून) 1986 में इस झील से अचानक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के हजारों लोगों और जानवरों की मौत हो गई। यह झील आज भी संभावित खतरे का प्रतीक बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)
मदीदी नेशनल पार्क (बोलीविया) यह दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यहां खतरनाक जानवर, जहरीले पौधे और घातक बीमारियां भी पाई जाती हैं, जो इसे बेहद जोखिम भरा बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)
माउंट सिनाबुंग (इंडोनेशिया) यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो समय-समय पर विस्फोट करता रहता है। इसके आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर खाली करवाया जाता है। यहां जाना बेहद जोखिम भरा है। (Photo Source: Pexels)
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड (भारत) यह द्वीप अंडमान में स्थित है और यहां रहने वाली जनजाति बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क स्वीकार नहीं करती। यहां जाना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित है और कोशिश करने वालों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। (Photo Source: Pexels)