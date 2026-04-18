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धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो जितने आकर्षक हैं, उतने ही खतरनाक भी। इन जगहों पर जाना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं दुनिया के उन खतरनाक स्थानों के बारे में, जहां जाना आम लोगों के लिए मना या बेहद जोखिम भरा है। (Photo Source: Pexels)